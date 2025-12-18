In augustus konden we je melden dat 911’s met het T-Hybrid-systeem (toen alleen de GTS, nu ook de Turbo S) slechts onder strikte voorwaarden langdurig konden worden gestald. Dat is althans wat het instructieboekje ons deed geloven, want Porsche noemde opvallend veel randvoorwaarden en voorzorgsmaatregelen voor T-Hybrid-rijders die hun 911 bijvoorbeeld tijdelijk op een vliegveld wilden stallen. Zij zouden dat bij voorkeur overdekt doen, nooit met een hoogvoltagebatterij onder de 30 procent -en dat terwijl je deze auto niet met een snoer kunt opladen – en bij voorkeur ook nooit in direct zonlicht. Ook konden deze auto’s beter niet buiten worden geparkeerd bij temperaturen lager dan -20 of hoger dan 30 graden celcius, waarbij met name die laatste temperatuur verre van onrealistisch is. Bij stilstand langer dan twee weken noemde het instructieboekje nog striktere voorwaarden, en zou de auto zelfs bij temperaturen van tussen de 0 en de 20 graden worden gestald.

Minder strikt

Het geheel voelde toch aan alsof zo’n hybride 911 met fluwelen handschoenen moest worden aangepakt, maar dat blijkt nu toch mee te vallen. In een update van het instructieboekje treffen we inmiddels namelijk heel wat minder strikte voorwaarden aan, en dan is het ook alleen maar fair om ook dat te melden. Ten eerste zijn de instructies die eerder al vanaf twee weken stilstand golden, nu alleen nog van toepassing bij langer dan een maand stilstand. De temperatuur-voorwaarde van tussen de 0 en 20 graden is er ook uitgehaald, net als de oproep om de auto niet in direct zonlicht te parkeren.

Dit blijft

Wat wel blijft, is dat Porsche adviseert om de auto indien mogelijk overdekt te parkeren als hij langere tijd stilstaat. Ook blijft het raadzaam om de auto niet met een lege hoogvoltagebatterij neer te zeten, waarvoor Porsche een minimumniveau van 30 procent adviseert. Vanaf twee maanden stilstand blijft het volgens Porsche raadzaam om de accu eerst tot minimaal 80 procent op te laden, wat kan door een tijdje in de Sport Plus-modus te rijden voordat de auto wordt stilgezet.

Porsche geeft desgevraagd aan dat er technisch niets aan de auto gewijzigd is, maar men inmiddels heeft geconcludeerd dat de auto’s meer kunnen ‘hebben’ dan werd gedacht. In de praktijk is er volgens de importeur nog nooit iemand geweest die een GTS heeft moeten laten starten door de dealer, zoals zou kunnen gebeuren als de hoogvoltagebatterij onder een bepaald niveau komt. Porsche geeft ook aan dat de voorwaarden eerder juridisch dan technisch van aard zijn. Het merk wil zich dus wat indekken, maar ziet 1,5 jaar na de introductie van de eerste T-Hybrid genoeg redenen om de aanvankelijk wel erg strikte instructies wat minder strikt te maken.