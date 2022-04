Dit is de nieuwe Porsche 911 Sport Classic. Na de kersenrode Targa 4S Heritage Edition met de 50-lollipopsticker de tweede van de zogenaamde Heritage Editions en de directe opvolger van de Sport Classic uit 2009. Alleen gaat Porsche Exclusive Manufaktur dit keer een stuk verder: dit is een namelijk een Turbo met achterwielaandrijving en handbak! De motor van de 911 Turbo is teruggetuned tot 550 pk en de auto heeft geen luchtinlaten in de zijkant maar zit vol goodies waarvoor Porsche Exclusive inspiratie op deed bij oude 911’s.

De Porsche 911 Sport Classic is een Heritage Edition en dat betekent dat het na 1.250 exemplaren over is. En die oplage was al aan de uitverkoren kopers toegewezen voordat het grote publiek ook maar kennis kon maken met deze bijzondere versie. Wie al de Targa 4S Heritage Design Edition heeft, kreeg voorrang, dealers bepalen wie deze speciale, door Porsche Exclusiv bedachte exemplaren kunnen kopen. Net als op die bijzondere Targa prijkt op de portieren een rond vlak met daarop dit keer een ander nummer. Standaard is dat bij de Sport Classic 60, zoals het 50 is op de Targa, maar je mag er ook een persoonlijk getal op laten zetten. Het hoort allemaal bij de Heritage Editions die staan voor een sfeer waarbij je ondergedompeld wordt in de sfeer van de jaren 50, 60, 70 en 80 (er komen er dus nog twee), waarbij het getal bij deze Sport Classic dus staat voor de zestiger jaren.

Beetje jaren zestig, beetje jaren zeventig

Al luistert het niet zo nauw, geeft Boris Apenbrink van Porsche Exclusive Manufaktur ons bij de onthulling toe: “We zijn daarin niet zo strikt, in de Sport Classic zitten ook veel elementen van de vroege jaren zeventig.” Dat is ook de reden dat we voorafgaand aan de korte kennismaking in november 2021, een half jaar voor de publieke onthulling van de Sport Classic een 911 2.4T uit die periode te zien krijgen. En dat vooral vanwege diens interieur, met hout, oranje tinten en de zogenaamde Pepita-hondentandbekleding. Destijds een optie, die toegepast in 2022 sterke retrogevoelens oproept.

Ducktail van RS 2.7

De Sport Classic verwijst naar een uitlopende range aan 911-varianten die je ook toen al had. Want de ducktail-spoiler, die de eerste Sport Classic uit 2009 ook al had, is natuurlijk een eerbetoon aan de legendarische 911 RS 2.7. Terwijl de wide body weer doet denken aan de 911 Turbo, waarbij opvalt dat de Sport Classic niet de enorme luchtinlaten van de huidige Porsche 911 Turbo heeft. Alleen deze aanpassing voor het productieproces vroeg al een investering van 6,5 miljoen euro. Want voor een Porsche Heritage Edition worden kosten nog moeite gespaard. Het dak met de dubbele bult en de speciale motorkap, beide van met koolstofvezel versterkt materiaal zijn specifieke kenmerken voor de 911 Sport Classic, die goudkleurige 911-logo’s heeft en speciale Porsche Exclusive-badges maar nergens op de koets een verwijzing naar de echte Turbo-motor laat zien. Er zijn vier kleuren waaruit de koper kan kiezen:. Sport Grey Metallic, solid Black, Agate Grey Metallic of Gentian Blue Metallic. De strepen over neus dak en kont horen erbij.

Niet de snelste, beleving belangrijker

Die dichte brede heupen zijn een van de redenen dat de 3.7 zescilinder boxer met twee turbo’s niet het vermogen heeft van de 911 Turbo, waarvan hij een op een de motor overnam maar ook het feit dat deze Sport Classic achterwielaandrijving en een handbak heeft. Zeker dat laatste zorgde voor een teruggeschroefd vermogen. Feitelijk neemt de Sport Classic het stokje over van de 911 Turbo 3.6, de laatste versie van de geblazen 964. Na die versie kreeg de volgende 911 Turbo, de 993, vierwielaandrijving en dat bleef zo tot de huidige 992. Aan deze versie hangt Porsche overigens geen bizar snelle rondetijden op, simpelweg omdat het niet de intentie is. Met een sprint van 0 naar 100 in 4,1 seconden, en een 0-200-tijd van 12 seconden is de Sport Classic zeker rap maar de Turbo en Turbo S, en de GT3’s doen het veel sneller. Bij deze auto draait het om beleving, het ondergedompeld worden in tijden van weleer. Dat moet hij bieden doordat de bestuurder zelf moet schakelen, door de speciale uitlaat maar ook door het weglaten van isolatie zodat de geluiden rauwer overkomen.

Geen nadruk op rondetijden

“In de gewone turbo met PDK is de techniek het brein dat bepaalt hoe hard je kunt rijden, in de Sport Classic ben je dat zelf”, verduidelijkt Apenbrink. “Daarom leggen we ook geen nadruk op rondetijden. We gaan niet voor een recordronde. Deze heeft karakter door het rijden maar dit is misschien wel een van de laatste auto’s waarbij je moet bedenken of je wel capabel genoeg bent om hem goed te kunnen rijden, te kunnen begrijpen hoe hij werkt. Er is geen PDK die bedenkt welke snelheid en welke versnelling je moet kiezen. Hij gaf mij kippenvel want hij doet me denken hoe ik me voelde in de eerste 930’s. Uiteraard heeft hij geen turbogat maar je merkt wel dat de auto zich een moment moet zetten voor de kracht die vrijkomt. Moderne 911 Turbo-rijders zullen hem wat langzaam vinden. Dat moet je weten, dat moet je kunnen waarderen en leuk vinden. Je zult merken dat je met achterwielaandrijving en 550 pk in elke bocht beweging in de achterzijde voelt. De PASM-stabiliteitsregeling is net als de onderstelafstemming wel specifiek voor deze versie aangepast. Of er nog een andere 911 met handbak komt, naast de huidige GT3 en GT3 Touring, is op dit moment nog niet zeker maar het zal zeker een van de laatste zijn want tijden veranderen nu zo snel. Mensen praten zo veel over elektrificatie en hoe goed alles moet werken, in de Sport Classic moet jij als bestuurder nog werken, door de auto te kennen, door te schakelen en de techniek zelf aan te voelen.”

Klokje en een doek erbij

Als Sport Classic-koper kun je het door Porsche Design ontworpen horloge kopen. Zonder de auto lukt dat niet. Het gelimiteerde nummer van je auto komt overeen met het nummer op het klokje, dat designelementen van de auto heeft. Zo lijkt het 360 millisecondenwijzertje op de Fuchs-lookalikewielen met center lock die speciaal voor de Sport Classic ontworpen zijn. Voor hebben die wielen een diameter van 20 inch, achter van 21 inch. Wel standaard bij de auto zit een doek voor stalling binnen. Ex belastingen kost de Sport Classic al 272.714 euro. Het horloge komt op 12.500 euro.