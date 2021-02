Porsche 911 GT3: onthulling nabij!

Geheel volgens traditie is ook het leveringsgamma van de huidige generatie Porsche 911 behoorlijk uitgebreid. De huidige uit de reguliere Carrera, Carrera 4, Carrera S, Turbo en Turbo S bestaande 911-familie wordt volgende week uitgebreid met de machtige nieuwe 911 GT3.

Porsche meldt dat het de nieuwe 911 GT3 op 16 februari aan het wereldpubliek voorstelt en geeft daarbij een duistere teaserplaat vrij. Nog altijd staat niet helemaal vast welke machine in de jongste 911 GT3 verantwoordelijk is voor de ongetwijfeld weer indrukwekkende prestaties. De in 2013 onthulde vorige 911 GT3 kreeg een 482 pk sterke 3.8 zescilinder boxermotor, dat was gebaseerd op dat van de toen actuele 911 Carrera S. De in 2017 gepresenteerde GT3 van de '991.2'-generatie, de facelift dus, wisselde zijn 3.8 om voor een 4,0-liter zescilinder. Dat blok was een afgeleide van de motor die Porsche in de 911 GT3R en 911 Cup-smaken had liggen. Die 500 pk en 460 Nm sterke machine wordt ongetwijfeld niet vervangen door een krachtbron die minder vermogen genereert. De nieuwe 911 GT3 Cup kreeg een 510 pk en 470 Nm sterke atmosferische 4.0. De 911 GT3 krijgt dan ook minstens dat vermogen, een berg pk's waarmee hij de 520 pk van de vorige 911 GT3 RS benadert.

In theorie is het mogelijk dat Porsche voor de nieuwe 911 GT3 dezelfde weg bewandelt als met het vorige model, wat zou betekenen dat hij een aangepaste motor van de Carrera S krijgt. Dat zou betekenen dat er een twinturbo 3.0 achterin komt, in plaats van een turboloze 4.0. Erg voor de hand ligt dat niet. Welke machine de 911 GT3 ook krijgt, heftig bespoilerd zal -ie altijd zijn. Volgende week weten we meer.