Boven de snelwegen in Nederland hangen op diverse plaatsen camera's die als doel hebben om kentekens te registreren. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden om gestolen auto's te lokaliseren of te controleren of er mensen met openstaande boetes op de weg zijn. De politie kan dan ingeseind worden en zo'n auto tot stoppen manen. Onlangs bleek dat de camera's echter ook inzittenden op beeld kunnen vastleggen en dat in enkele gevallen daarvan is gebruikgemaakt om ook mensen ermee te lokaliseren. Omdat dit niet de bedoeling is, startte het OM een onderzoek. Nu geeft de Landelijke Politie echter aan dat men dit überhaupt vaker wil gaan doen.

In gesprek met NRC stelt sectorhoofd Sjoerd Top dat deze kentekencamera's van grote waarde kunnen zijn bij opsporing van personen en dat het daarom wenselijk is om ze ook daarvoor te mogen gebruiken. De inzittenden worden normaal gesproken onherkenbaar gemaakt voordat de politie de foto's in kan zien. Enkel als er ernstige misdrijven mee kunnen worden opgelost, wil de politie dat de personen herkenbaar worden gemaakt. Als een auto bijvoorbeeld in verband kan worden gebracht met een dodelijke aanrijding, moord of een gewapende overval. Volgens Top scheelt het niet alleen de politie veel werk, maar hoeven zodoende ook veel onschuldige burgers niet langer door een sleepnet om criminelen boven water te krijgen. Dat is volgens hem juist bevorderlijk voor de privacy.