Polestar vanaf vandaag naar de beurs

Polestar is vanaf vandaag verkrijgbaar als aandeel op de Amerikaanse aandelenbeurs Nasdaq. Daarmee haalt het merk, dat onderdeel is van het Chinese conglomeraat Geely, ruim €845 miljoen op. Het geld is gezien de plannen van Polestar meer dan welkom.

Dat Polestar naar de beurs zou gaan werd vorig najaar al duidelijk, maar nu is alles officieel rond. Het zustermerk van Volvo is naar de beurs gegaan via een SPAC, wat een afkorting is van 'Special Purpose Acquisition Company'. Dat is een beurstechnisch handigheidje: Polestar fuseert met een investeringsbedrijf dat beursgenoteerd is, maar geen activiteiten uitvoert. Dat is in dit geval Gores Guggenheim. Die laatste naam verdwijnt echter volledig en Polestar krijgt op de beurs het symbool PSNY.

Met de beursgang haalt Polestar naar schatting ruim €845 miljoen op. Dat geld is meer dan welkom, want Polestar heeft voor de komende jaren grootse plannen. Momenteel verkoopt het merk slechts één model, de 2, maar daar komen de 3, de 4 en de 5 bij. De eerste, de Polestar 3, wordt dit jaar nog onthuld. Dat is een elektrische SUV waarmee je ruim 600 kilometer ver moet kunnen komen op één acculading. De Polestar 4, die we in 2024 kunnen verwachten, is een kleinere elektrische SUV die een wat sportievere inborst moet krijgen. Tot slot is er de bijna 900 pk sterke Polestar 5, die ook in 2024 moet verschijnen. Uiteindelijk moeten deze modellen eraan bijdragen dat Polestar in 2025 290.000 auto's per jaar verkoopt; vorig jaar waren dat er nog 29.000. Werk aan de winkel dus.