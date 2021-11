Polestar 4 - Blik to the Future

Nieuw gezicht

Volgend jaar mogen we de Polestar 3 verwelkomen. Daarop blikte AutoWeek eerder dit jaar al uitgebreid vooruit . De Polestar 3 wordt een vrij forse SUV met een relatief lage daklijn en de nadruk op ‘sportieve prestaties’. Hij deelt zijn basis met de volgende Volvo XC90, dus dat geeft wel aan dat het best een flinke jongen wordt. De verwachte vanafprijs van zo’n €75.000 zet de Polestar 3 bovendien op enige afstand van de Polestar 2. Daartussen zit dus nog aardig wat ruimte, en de Polestar 4 duikt in zekere zin in dat gat. Ja, de 4 wordt dus onder de 3 in het aanbod geschoven. De Polestar 4 kruipt niet alleen met zijn prijs dichter tegen de Polestar 2 dan de 3 aan. Je kunt hem in grote lijnen zien als een wat meer SUV-achtig alternatief voor de Polestar 2. Met een richtprijs van €45.000 komt de 4 namelijk in Polestar 2-vaarwater en bovendien verwachten we dat de nieuwkomer op hetzelfde CMA-platform staat. Er wordt bij moederbedrijf Geely weliswaar gewerkt aan het gloednieuwe SPA2-platform, maar dat lijkt voor­behouden te blijven aan grotere en duurdere modellen als de Polestars 3 en 5 en Volvo’s 60- en 90-serie.

Toch wordt de Polestar 4 allerminst een ‘opgewarmd prakje’, oftewel een Polestar 2 met een iets andere koets. De Polestar 4 volgt namelijk, net als de 3 en de 5, de ontwerprichting die het merk insloeg met de Precept Concept van vorig jaar. Dat betekent onder meer dat de 4 een tamelijk afwijkende neus krijgt, met in twee delen opgesplitste koplampen als bijzondere eyecatcher. Kijk er trouwens niet gek van op als Polestar op den duur de 2 ook dit nieuwe familiegezicht geeft, waardoor het duo weer wat meer op elkaar gaat lijken. Langs de flanken oogt de 4 wat bekender, maar aan de achterkant komt andermaal het ‘nieuwe Polestar’ van de Precept Concept terug. Daar zit overigens ook het meest onderscheidende element van de 4 ten opzichte van de 2. De Polestar 4 krijgt namelijk een nadrukkelijk aflopende daklijn. Dat maakt samen met de hoge koets dat de Polestar 4 ongetwijfeld als ‘coupé-SUV’ zal worden omschreven. Als je de Polestar 4 met een bestaand model zou moeten vergelijken, dan is de Volvo C40 Recharge het aangewezen type. Zoals dat model een aanvulling is op de Volvo XC40, zo wordt de Polestar 4 dat logischerwijs ten opzichte van de Polestar 2, al zijn de onderlinge uiterlijke verschillen dus wel wat groter. Polestar richt zijn pijlen met de 4 op merken als Audi, BMW en Mercedes-Benz, waarvan vooralsnog alleen Audi met de E-tron Sportback en Q4 e-tron Sportback elektrische ‘coupé-SUV’s’ aanbiedt. Het wordt op den duur dringen geblazen in dit segment.

Ervan uitgaande dat de Polestar 4 inderdaad nog op het CMA-platform staat, kunnen we al een inschatting van de specificaties maken. Die komen aardig overeen met wat er nu mogelijk is met de Polestar 2, alleen dan ongetwijfeld net een tandje meer. De 4 komt immers pas over twee jaar op de markt, dus Polestar heeft nog even de tijd.

Bijgeschaafde techniek

Ga uit van voor- of vierwielaandrijving, met één of twee elektromotoren. Wat vermogen betreft kun je dan rekenen op minimaal zo’n 230 pk tot ruim 400 pk, al is het mogelijk dat Polestar er tegen die tijd bij de Polestar 4 nog een schepje bovenop doet. Dat is overigens ook mogelijk met de actieradius. Momenteel is een WLTP-rijbereik van 550 km reëel, alleen wil Polestar halverwege het decennium al een flinke stap richting 1.000 km actieradius hebben gezet. Hoeveel rek er verder nog in de CMA-basis zit, is nog even afwachten. Over twee jaar weten we het allemaal zeker. Zoals gezegd is de Polestar 3 volgend jaar eerst aan de beurt. Een jaar na de 4, in 2025, verschijnt de Polestar 5. Dat wordt in grote lijnen de productieversie van de Precept Concept, waarmee de Zweden onder meer hun pijlen richten op de Tesla Model S.