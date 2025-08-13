Om mogelijke vrees om een beperkte actieradius weg te nemen, doen autofabrikanten geregeld recordpogingen waarbij zoveel mogelijk kilometers uit een acculading worden geperst. Zo ook Polestar. De Polestar 3 heeft een recordafstand op één acculading gereden.

Onlangs reed de bijna 4.000 kilo zware Chevrolet Silverado EV zonder bij te laden een afstand van maar liefst 1.705 kilometer. Niet eerder reed een elektrische auto zo'n grote afstand op één acculading. De kolos - die een gemiddelde snelheid van zo'n 35 kilometer aanhield - stootte de Lucid Air van de troon. Die andere elektrische Amerikaan reed eerder 1.200 kilometer uit één acculading, wat de Lucid Air een plekje in het Guinness World Records-boek opleverde. Nu bemachtigt ook de Polestar 3 een plekje in het Guinness World Record-boek met een actieradiusrecord.

Een Polestar 3 Long Range Single Motor reed zonder bij te laden een afstand van maar liefst 935,44 kilometer. Niet eerder reed een elektrische SUV zo'n grote afstand op één acculading, meldt Polestar trots. De Polestar Long Range Single Motor noteert op papier een gemiddelde actieradius van 706 kilometer achter zijn naam en is daarmee de Polestar 3 met het grootste bereik.

De record-Polestar 3 had geen haast. Voor de recordpoging nam Polestar namelijk 22 uur en 57 minuten de tijd. De SUV behaalde een verbruik van 12,1 kWh/100 kilometer. Drie bestuurders wisselden elkaar tijdens de poging elke drie uur af. Leuk weetje: toen de boordcomputer aangaf dat de resterende accucapaciteit 0% was, reed de Polestar 3 nog 12,8 kilometer. Interessant is ook dat de Polestar 3 Long Range Single Motor geen enkele aanpassing heeft ondergaan. Hij stond onder meer op de standaard wielen en banden.