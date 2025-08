In juli reed een Lucid Air Grand Touring zich het Guinness World Records-boek binnen door een dikke 1.200 kilometer op één acculading te rijden. Dat record is nu verbroken en wel door een voertuig van een heel andere orde: een loodzware elektrische pick-up. Jawel: een elektrische Chevrolet Silverado EV stoot de Lucid Air van de troon. Een Chevrolet Silverado EV Max Range Work Truck, om precies te zijn. Dat is de lichtste variant van de elektrische pick-up en is tevens de uitvoering die van nature het grootste bereik achter z'n naam noteert. Licht moet je echter met een stevige korrel zout nemen, het bijna zes meter lange gevaarte weegt maar liefst 3.840 kilo ...

De Chevrolet Silverado EV Max Range Work Truck legde zonder een bezoek aan de laadpaal te brengen een afstand van maar liefst 1.705 kilometer af. De maximale actieradius bedraagt op papier 793 kilometer. De pick-up wist dus tweemaal zo ver te komen. Uiteraard werd de afstand van 1.705 kilometer niet onder normale omstandigheden afgelegd.

Een groepje GM-techneuten reed in tijdslots van één uur op de openbare weg rond GM's 'testbaan' Milford Proving Ground in de Amerikaanse staat Michigan. Aan de software werd voor de recordpoging niet gerommeld. Wel hielden de technici waar mogelijk een gemiddelde snelheid van 32 tot 40 kilometer aan. Hard remmen werd vermeden, evenals stevig accelereren. De ruitenwissers werden in de laagste stand gezet voor een optimale aerodynamica, de banden tot het maximum opgepompt, het reservewiel verwijderd en de stand van de wielen aangepast. De bagagebak werd afgedekt met een zogeheten tonneau en de klimaatregeling bleef ongebruikt. Bovendien vond de recordpoging in de zomer plaats, voor optimale omstandigheden voor de accu.

Het is vast mogelijk om nóg meer kilometers uit de EV te trekken, legt een van Chevy's techneuten uit in een begeleidend schrijven."Als we de hele tijd bergafwaarts zouden rijden, zouden we natuurlijk waanzinnig veel kilometers halen. Maar daar ging het hier niet om. We wilden dat dit echt gebeurde, op de openbare weg."