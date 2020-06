Polestar 2 bereikt Europa

De eerste lichting Polestars 2 is per boot in het Belgische Zeebrugge aangekomen. Nederlandse klanten moeten nog even geduld hebben, want de eerste exemplaren van de elektrische sedan komen op Zweedse of Noorse kentekenplaten te staan. Lang hoeft men in de rest van Europa echter niet te wachten, want de volgende lading voor Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk is volgens Polestar ook al begonnen aan de lange reis richting Zeebrugge.

Met de komst van de volledig elektrische Polestar 2 kan de grond onder de voeten van de Tesla Model 3 nog wel eens warm worden. De Zweedse EV wordt als een van de eerste geduchte concurrenten van de Amerikaan gezien. Qua vermogen en actieradius hijgt de Polestar dan ook flink in de nek van de Model 3. De elektromotoren in de 2 zijn namelijk goed voor een vermogen van 408 pk en 660 Nm koppel. Aan deze vierwielaangedreven versie wordt een 78 kWh accupakket gekoppeld. Daarmee moet de Polestar volgens WLTP-metingen 470 kilometer ver komen. De Zweedse fabrikant vraagt in Nederland €59.800 voor de 2.

Model 3

De Model 3 heeft een instapprijs van €48.980. Deze Standard Range Plus komt dan wel iets minder ver, want na 409 kilometer is de accu helemaal leeg. Wordt er bij Tesla een bedrag besteed dat vergelijkbaar is met de vanafprijs van de Polestar 2, dan krijg je voor €58.980 de Model 3 Long Range die in theorie een actieradius van 560 kilometer heeft. Op papier is de Model 3 de Polestar 2 dus nog voor, maar aan de Zweedse afwerking kan de Tesla naar alle waarschijnlijkheid niet tippen.

De tijd zal moeten leren of Polestar daadwerkelijk klanten bij Tesla gaat wegsnoepen, maar de verwachtingen van de Zweed zijn hoog. Wie nu een Polestar bestelt, krijgt in augustus de sleutels overhandigd.