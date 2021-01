Peugeot onthult elektrische e-Partner

Peugeot breidt zijn gamma uit met de e-Partner, de volledig elektrische versie van bestelwagen Partner. Voor de duidelijkheid, het gaat hier niet om een elektrische variant van de personenversie van de Partner, die heet immers Rifter. De e-Partner is op technisch vlak uiteraard identiek aan de elektrische Opel Combo-e en Citroën ë-Berlingo Van die de zustermerken van Peugeot eerder presenteerden. Toyota's aan de Combo, Berlingo en Partner gerelateerde ProAce City krijgt overigens ook nog een elektrische variant, de ProAce City Electric. Daarna is de vierling compleet, al zou het ons niet verbazen als - nu Groupe PSA en FCA Automobiles samen zijn opgegaan in Stellantis - Fiat op termijn een eigen versie krijgt die mogelijk als nieuwe Doblo gaat fungeren. Goed, terug naar de e-Partner.

De e-Partner is na de elektrische e-Expert en e-Boxer de derde elektrische bedrijfswagen van Peugeot. De e-Partner heeft net als zijn elektrische broertjes een 50 kWh accupakket in zijn bodem, een elektrische longinhoud die ongeacht de gekozen lengtemaat goed is voor een actieradius van 275 kilometer. Een 11 kW-driefaselader is standaard. Aan een snellader is het accupakket met een laadvermogen van maximaal 100 kW op te laden. In zo'n 30 minuten is een leeg pakket weer tot 80 procent van zijn kunnen vol te jagen met stroom. Op de vooras zit een 136 pk en 260 Nm sterke elektromotor. Daarmee bereikt de e-Partner in 11,2 seconden een snelheid van 100 km/h. Z'n topsnelheid is begrensd op 130 km/h.

Net als de Combo-e en ë-Berlingo Van komt de elektrische Peugeot e-Partner in twee lengtematen op de markt. De Standard gedoopte basisversie is 4,4 meter lang en heeft een laadlengte van 1,81 meter en een laadvolume van 3,3 kubieke meter. De langere Long-variant strekt zich uit over een afstand van 4,75 meter en heeft ook nog eens een langere wielbasis van 2,97 meter. De laadlengte van deze langere Partner bedraagt 2,16 meter en dat levert de stekker-Partner een laadvolume van 4,4 kubieke meter op. Het laadvermogen van beide versies bedraagt 800 kilo en met beide elektrische versies kun je tot 750 kilo trekken.

De eerste exemplaren woorden in de tweede helft van dit jaar geleverd. Prijzen volgen in de aanloop naar de marktintroductie.