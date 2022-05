Peugeot 408 op komst: 'fastback met SUV-elementen'

Peugeot werkt achter de schermen aan een model dat qua carrosserievorm anno 2022 ongetwijfeld de handen wel op elkaar weet te krijgen. In maart zagen we namelijk een duidelijk als Peugeot herkenbaar vrij hoog model met een 308-achtige neus en een fors achterste. Is het nou een SUV met een schuin aflopende daklijn of een hoge fastback? Peugeot heeft het antwoord: de 408 wordt (vrij vertaald) een fastback met SUV-elementen. Het kan haast niet anders dan dat het over dezelfde auto gaat. De gespotte nieuwkomer gaat dus geen 4008 heten, zoals we eerder nog dachten.

We krijgen behalve een close-up van de neus nog niets te zien van de 408. Ook qua informatie is Peugeot nog niet heel gul. De Fransen stellen dat de 408 een auto wordt voor wie 'de auto als een genoegen ziet' en dat het de 408 wereldwijd aan de man wil brengen. De onthulling staat gepland voor eind juni, dus we horen spoedig meer. Reken er in ieder geval voorzichtig op dat de 408 veel techniek zal delen met de 308, waar-ie zeer waarschijnlijk zijn basis mee deelt. In dat geval mag je uitgaan van plug-in hybride aandrijving en mogelijk op den duur, net als bij de 308, ook een volledig elektrische variant.