Peugeot 207 - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De Peugeot 207 was misschien niet het sterkste staaltje ontwerpen dat Peugeot ooit heeft laten zien, maar de Fransen waren aardig overtuigd van het lijnenspel. Bij de facelift kwam er namelijk geen enorme gedaantewisseling, al sprongen er wel wat wijzigingen in het oog.

Met de 206 beleefde Peugeot tijden als nooit tevoren, want zelfs de bijzonder succesvolle 205 werd in de verkoopcijfers ruimschoots voorbijgestreefd. Ga er maar aan staan om een opvolger voor zo'n verkoopknaller te ontwerpen. De 206 had scherp gevormde koplampen en een subtiele 'glimlach' eronder, bij de 207 zetten de ontwerpers daarop het vergrootglas. Die kreeg voor zijn formaat werkelijk enorme lichtunits, vergezeld door een grille die ook niet voor de poes was.

Hoewel je aan de 207 kon zien dat de 206 zijn voorvader was, had de subtiliteit van het 206-ontwerp plaatsgemaakt voor een lijnenspel dat door critici toch vooral als lomp werd bestempeld. Peugeot volgde met de 207 in ieder geval wel keurig de ontwerprichting die het met de gefacelifte 307 en de toen nog redelijk nieuwe 407 was ingeslagen. Het begin van een periode waarin de rankere en subtielere vormen van de 306 en 406 definitief verleden tijd waren en Peugeots rijdende designstatements werden.

De 207 oogde niet alleen beduidend forser dan zijn voorganger dankzij de grote 'muil' erop, hij was namelijk ook werkelijk een slag groter. De wielbasis groeide met 10 cm en de 207 was in zijn geheel zelfs 21 cm langer dan de 206. In de breedte was het verschil bijna 10 cm. Het maakte van de 207 een ruime auto, alleen ook eentje waaraan ook niet te missen was dat hij niet meer zo lichtvoetig was als zijn voorganger.

Bij de facelift in 2009 ging Peugeot in grote lijnen gewoon verder waarmee het in 2006 was begonnen. Dat betekende dat de 207 zijn grote glimlach mocht houden, alleen scherpten de Fransen deze wel wat aan. De grille werd wat hoekiger van vorm aan de zijkanten onderaan. Het zwarte sierdeel in de grille werd bovendien iets minder in het oog springend en er zaten voortaan alleen nog horizontale spijlen in de grille. Ook verhuisden de mistlampen (bij de uitvoeringen die deze hadden) naar nieuw gevormde openingen in de voorbumper. Aan de achterzijde ging Peugeot nog wat behoudender te werk. Daar trof je voortaan licht gewijzigde achterlichten, waarin de achteruitrij- en knipperlichten niet meer achter rood maar achter kleurloos glas schuilgingen.

Hoewel het ontwerp van de 207 zeker niet Peugeots sterkste was, verkocht de 207 toch heel behoorlijk. Wereldwijd gezien, in ieder geval. In Nederland waren we er duidelijk minder van gecharmeerd dan van zijn twee voorgangers. Waar er van de 205 in Nederland dik 142.000 werden verkocht en van de 206 zelfs 153.000, verliet de 207 'slechts' zo'n 57.000 keer de showroom.