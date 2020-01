Parkeergeld levert gemeenten miljard euro op

De auto is op alle fronten een belangrijke geldbron voor overheden, zelfs als deze stilstaat. Er moet immers op veel openbare parkeerplaatsen het gros van de tijd betaald worden. De tarieven hiervoor worden door de gemeenten zelf bepaald. In Amsterdam ben je, niet geheel verrassend, het duurst uit. Het Centraal Bureau voor de Statistiek schat in dat er in de hoofdstad dit jaar maar liefst € 321 miljoen binnenkomt aan parkeergeld. Een stijging van € 39 miljoen ten opzichte van 2019. Rotterdam kent daarna de grootste stijging (+ € 13 miljoen), gevolgd door Den Haag (+ € 12 miljoen).

Landelijk gezien komt er naar schatting maar liefst 9,6 procent meer parkeergeld binnen dit jaar. Totaal komt het uit op 'ruim € 1 miljard'. Opvallend is dat Amsterdam niet alleen in absolute cijfers koploper is, want ook naar verhouding harkt de hoofdstad veruit het meeste parkeergeld binnen. Het bepaalt maar liefst 30 procent van de gemeentelijke inkomsten. Gemiddeld genomen is parkeergeld in andere gemeenten goed voor 'slechts' 10 procent.