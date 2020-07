PAL-V nu écht bijna de weg op (en de lucht in)

De PAL-V, een in Nederland ontwikkelde en gebouwde auto die ook kan vliegen, kan nu bijna de weg op en het luchtruim in. Het bedrijf heeft de benodigde goedkeuringen bijna rond.

Voor het laatste concrete nieuws over PAL-V moeten we toch ruim een jaar terug in de tijd. Toen presenteerde het Nederlandse bedrijf in Genève de laatste doorontwikkeling van haar 'vliegende auto'. Alweer dik 13 jaar geleden konden we al melden dat er aan de auto gewerkt werd. Toch staat de PAL-V nog altijd aan de grond en naast de weg. Daar komt nu écht verandering in, zo laat commercieel directeur Marco van den Bosch weten aan Omroep Brabant. Volgende maand moet het zover zijn en heeft de PAL-V alle benodigde goedkeuringen om de weg op te gaan. "Dat is een plechtige belofte," aldus Van den Bosch.

Dat het zo lang duurde, had volgens de topman te maken met de procedure om voor de PAL-V alle benodigde stempels te krijgen. Aangezien het voertuig kan rijden én vliegen, is dat nogal een bijzonder verhaal. Volgens Van den Bosch duurt het normaal zo'n elf jaar om voor wereldwijd gebruik aan alle eisen te voldoen om het luchtruim te mogen verkiezen. In augustus moet het dus rond zijn en dan zal de PAL-V in ieder geval de weg op gaan, vliegen duurt nog wat langer. Dat gaat in april volgend jaar gebeuren, belooft het merk.

Er zijn inmiddels honderd PAL-V's verkocht. Een behoorlijke order voor het merk, zeker als je bedenkt dat de PAL-V minimaal zo'n €500.000 gaat kosten. De PAL-V vliegt als een gyrocopter en rijdt als een soort Carver; een auto die met z'n koets mee helt in de bochten. Een bijzonder gezicht zal het ongetwijfeld worden als de PAL-V de weg en het luchtruim verkiest, we zijn benieuwd.