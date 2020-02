Extreme Pagani Huayra Imola breekt los

Pagani heeft van Huayra-voorganger Zonda een ellenlange lijst speciale uitvoeringen en gelimiteerde edities gevoerd en Pagani lijkt ook met de Huayra het pad van de exclusieve edities te gaan bewandelen. Vorig jaar werd het Huayra-gamma uitgebreid met de Roadster BC en nu tillen de Italianen deze Huayra Imola het podium op.

De naar de Italiaanse plaats Imola, waar het Autodroma Enzo e Dino-circuit zich bevindt, vernoemde Huayra komt over een extra krachtige versie van zijn van Mercedes-AMG afkomstige 6,0-liter V12 te beschikken. In de reguliere Huayra levert die machine 730 pk en 1.000 Nm koppel, maar in de Huayra Imola schopt die machine het tot een indrukwekkende 827 pk en 1.100 Nm koppel. Dat vermogen wordt via een zeventraps automaat naar de achterwielen gestuurd. De Huayra Imola staat aan de voorzijde op 20-inch lichtmetaal waar zich koolstofkeramische Brembo-remschijven met een diameter van bijna 40 centimeter achter schuilhouden. Achter het 21-inch grote lichtmetaal achter houden zich 38 centimeter grote schijven schuil. Om de wielen zijn Pirelli Trofeo R-banden gevouwen.

Hoe rap de slechts 1.246 kilo wegende Huayra Imola is, houdt Pagani nog even onder de pet. Het uiterlijk van de Huayra Imola kenmerkt zich niet alleen met zijn heftige achterspoiler, mar ook met zijn opvallende bodykit die rechtstreeks uit de racerij afkomstig lijkt. Op het dak vinden we zelfs een fors ogende luchthapper. Pagani heeft verder veel aandacht besteed aan het laag houden van het gewicht. Zo heeft het merk een flinterdunne lak gebruikt dat een gewichtsbesparing van 5 kilo heeft opgeleverd.

De Huayra Imola komt beschikbaar in een oplage van slechts vijf stuks en kent een prijskaartje van minimaal € 5 miljoen. Wie z'n portemonnee al in de aanslag heeft, moet even kalmeren. Alle vijf de exemplaren zijn al vergeven. Tijdens de Autosalon van Genève is de Huayra van dichtbij te zien.