Overname Skoda door Volkswagen Group 30 jaar geleden

Het is deze week 30 jaar geleden dat Skoda werd ingelijfd in de Volkswagen Group. Een mooi moment om eens stil te staan bij wat er sinds 1991 zoal met het Tsjechische merk is gebeurd.

Wie 30 jaar geleden aan Skoda dacht, dacht ongetwijfeld 'goedkope oostblokauto's'. Het merk was op dat moment een merk in financiële problemen, met veelal verouderde producten en een niet al te geweldig imago. In 1989 kwam Tsjechoslowakije onder het juk van het communistische regime vandaan en ging de deur naar het westen wagenwijd open. Volkswagen was toen al jaren geen onbekende van Skoda, immers werd er vanaf eind jaren 70 al gesproken over samenwerkingen en vanaf midden jaren 80 bemoeide Volkswagen zich al met de ontwikkeling van de Skoda die uiteindelijk als Favorit op de markt kwam. Het testte onder meer een prototype van die auto met een VW-motor, maar uiteindelijk zou het niet verder dan dat komen.

Het was echter de opmaat naar meer, want na de Fluwelen Revolutie van 1989 was het voor Volkswagen een logische stap om de banden verder aan te halen. In 1990 kwam het tot een eerste concrete bespreking, toen de toenmalige Tsjechische regering Skoda wilde privatiseren door het deels aan te bieden aan een grote autofabrikant uit het westen. Uiteindelijk ging het tussen Renault en Volkswagen en bleek die tweede het winnende bod te doen. Op 28 maart 1991, nu dus pakweg 30 jaar geleden, werd beklonken dat 30 procent van Skoda in handen kwam van de Volkswagen Group.

Groeiende invloed

In de jaren die volgden, bouwde Volkswagen z'n aandeel in Skoda verder uit, om uiteindelijk in 2000 over te gaan tot de volledige overname van het merk. De invloed van de Duitsers was ondertussen al duidelijk zichtbaar geworden. De Favorit was de laatste Skoda uit het oude tijdperk en die werd opgevolgd door nog deels 'oude Skoda' Felicia. Die borduurde voor een belangrijk deel technisch voort op de Favorit, maar was ook al leverbaar met Volkswagen-motoren. Met de in 1996 gelanceerde Octavia en de eerste Fabia uit 1999 ging het al een stap verder: die deelden immers hun technische basis al met modellen uit de Volkswagen Group.

In het begin van deze eeuw werkte Skoda onder bewind van de Volkswagen Group hard aan het verbeteren van z'n imago. Hoewel Skoda oneerbiedig gezegd het budgetmerk van de groep bleef, moest dat niet heel overduidelijk meer zijn. De ontwerpen van de Skoda's werden aantrekkelijker gemaakt, het interieur mocht niet teveel meer onderdoen voor dat van de Volkswagen-evenknieën en ook kwam er een onderscheidend element bij: ruimte. Met de introductie van de eerste Superb sloeg Skoda zelfs een wat luxer straatje in.

Succes

Het legde zowel Skoda als de Volkswagen Group geen windeieren. In Nederland bleven we tot de eeuwwisseling - gezien de verkoopcijfers - nog wat op onze hoede, maar in het eerste decennium van deze eeuw schoten de verkoopcijfers omhoog. De afgelopen tien jaar ging er een flinke schep bovenop, met 2011 als absoluut topjaar. Toen verkocht Skoda hier 20.746 auto's. De Octavia is met afstand het populairst, daarvan kregen er dik 100.000 een Nederlands kenteken. De Fabia staat op twee met ruim 85.000 stuks, gevolgd door de Superb, met 23.281 verkochte exemplaren. Momenteel timmert Skoda onder meer aan de weg met de splinternieuwe Octavia en de volledig elektrische Enyaq en binnenkort verschijnt de gloednieuwe Fabia.