Overname Europcar door Volkswagen bijna rond

Volkswagen aast al een tijdje op autoverhuurder Europcar. De deal is nu bijna rond, want de goedkeuring van de Europese Commissie is binnen.

Volkswagen koopt Europcar officieel niet zelf, maar brengt de aanschaf onder bij Green Mobility Holding SA. Dat is weer een ‘special purpose company’ van Volkswagen AG, vermogensbeheerder Attestor Limited en… Pon Holdings BV, het Nederlandse bedrijf dat onder meer de Nederlandse import van Volkswagen-producten in handen heeft.

Het Franse Europcar meldt dat de overname hiermee zo goed als rond is, omdat de goedkeuring van de Europese Commissie de laatste grote hobbel was die nog moest worden genomen. Wel lijkt het nog even de vraag hoe de deal er exact uit komt te zien, en welk deel van Europcar daadwerkelijk in handen van Green Mobility komt. De Franse Autoriteit Financiële Markten heeft bepaald dat aandeelhouders tot 10 juni hebben om te bepalen of ze meegaan in het bod van Volkswagen, dat 50 cent per aandeel bedraagt. De raad van bestuur van Europcar adviseert de aandeelhouders om dat te doen, omdat het bod in het belang van het bedrijf zou zijn. 68 procent van de aandeelhouders zou al akkoord zijn, zegt Reuters. Alle details worden op of kort na 10 juni bekendgemaakt.

Volkswagen en Europcar zijn zeker geen onbekenden van elkaar, want Volkswagen was tussen 1998 en 2006 ook al eigenaar van Europcar. Het verkocht het bedrijf in 2006 aan investeerder Eurazeo, maar wil het nu dus terug. Met het bedrijf kan Volkswagen groter worden op het gebied van autodelen, waarvan velen geloven dat het de toekomst heeft. Daarnaast levert een eigen grote autoverhuurder ongetwijfeld gewoon een trouwe en grote klant op voor de auto’s van de Volkswagen Groep.