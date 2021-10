'Overheid moet eens structureel investeren in mobiliteit'

In Den Haag gaan VVD, D66, CDA en CU met elkaar om tafel om een nieuwe regering te vormen. De Mobiliteitsalliantie hoopt dat een nieuwe regering op een andere manier de portemonnee gaat trekken voor betere mobiliteit in Nederland en klimt daarom in de pen. De alliantie van 26 bedrijven waaronder de ANWB, de Bovag, OV-bedrijven en Transport en Logistiek Nederland vragen met klem om structurele investeringen in mobiliteit in plaats van 'eenmalige potjes'. Voorzitter Steven van Eijck schrijft: "Dit kan zo niet langer. Het infrastructuurbudget is het afgelopen decennium afgeknepen en bij allerlei opgaven een sluitpost geweest, terwijl de vraag enorm toenam. Structurele en levensechte problemen vragen om een structurele bijdrage."

De Mobiliteitsalliantie stelt dat er voor investeringen in infrastructuur in Nederland €3 miljard per jaar nodig is tot aan 2040, maar dat er nu al een tekort van €1 miljard per jaar is om de huidige infrastructuur in stand te houden. Ook wijst het erop dat het percentage van het BBP dat in mobiliteit en bereikbaarheid wordt gestoken steeds lager komt te liggen, terwijl Nederland alsmaar verder groeit. “Naast de grote uitdagingen in de beheer- en onderhoudsopgaven moeten dus ook de infraknelpunten worden opgelost om deze groei het hoofd te kunnen bieden. En om betere en snellere verbindingen te realiseren: naar het buitenland, tussen de landsdelen, van en naar de Randstad én binnen stedelijk gebied", aldus voorzitter Van Eijck (Rai Vereniging), die samen met Marjan Rintel (topvrouw NS) benadrukt hoe belangrijk een structurele forsere investering is: "Steeds waren we bezig om het ene gat met het andere te dichten. Het gaat niet lang duren voordat dit ons opbreekt. We ervaren iedere dag al wat de afsluiting van de Haringvlietbrug voor effect heeft op de maatschappij. Als we nu niets doen, gaat dit soort taferelen zich vaker voordoen. Op de weg, op het spoor, in het OV en op het fietspad.”