Nieuwe Mercedes-Benz GLC laat zich uitgebreid vastleggen

Eind mei sijpelde voor het eerst beeld van een gecamoufleerde Mercedes-Benz GLC binnen. Om die foto's te schieten moest de spionagefotograaf zich in lastige bochten wringen en belandde uiteindelijk in de bosjes. Niet veel later liet de nieuwe GLC zich iets beter vastleggen tijdens een testronde op de openbare weg, maar nu namen de testcoureurs uitgebreid de tijd om de - jammer genoeg - nog steeds goed gecamoufleerde GLC te laten zien.

Op deze nieuwe fotoserie wordt gelijk duidelijk dat de GLC een stuk lijkt te groeien. Vooral de neuspartij doet veel groter aan en steekt een flink stuk naar voren uit. De achterkant van deze reguliere GLC rekt zich ook een stuk verder uit en loopt vooral ronder af dan bij zijn hoekigere voorganger. Alle extra centimeters moet de binnenruimte ten goede komen. Het is overigens geen gekke keuze van Mercedes om de GLC te laten groeien, want met de komst van de 4,63 meter lange GLB is die nog maar een fractie kleiner dan de huidige GLC.

Net als nu het geval is, verwachten we ook een GLC Coupé. Een elektrische variant is er bij de huidige GLC in de vorm van de EQC, alleen zal Mercedes bij de volgende GLC een volledig los ontwikkelde elektrische tegenhanger in die klasse neerzetten. Onlangs werd er al een prototype gespot van wat mogelijk die nieuwe EQC is.