Opvallende benzineslurpers tussen populairste occasions

De Volkswagen Golf was in oktober de meest gezochte tweedehands auto van Nederland, zo meldt verkoopsite Autoscout24.nl dat het zoekgedrag van zijn gebruikers op nationaal én provinciaal niveau heeft geanalyseerd. Onder meer in Flevoland, Zeeland en Drenthe lijken nog behoorlijk wat petrol heads te wonen. Zo vinden we onder meer de Chevrolet Camaro en nota bene de Hummer H1 tussen de lokaal populairste occasions.

Nederlanders klauterden ook in oktober weer massaal achter de computer in de jacht naar een nieuwe gebruikte auto. De Volkswagen Golf was in oktober de meest gezochte occasion op Autoscout24.nl. Op nationaal niveau is de top 10 van meest gezochte auto's op de verkoopsite vooral een Duits feestje. Zo vinden we de Volkswagen Polo op plek twee, gevolgd door de Audi A3 en A4 op plekken drie en vier.

De Ford Focus die op plek vijf staat is in de top 10 de eerste auto die niet van de Volkswagen Groep afkomstig is. De BMW 3-serie sluit aan op plek zes, gevolgd door de Ford Fiesta die de zevende plek weet op te eisen. De achtste plek is voor de Opel Corsa, en dat is direct de laatste auto die niet door een merk van de Volkswagen Groep in elkaar is gezet. Op plekken negen en tien vinden we namelijk achtereenvolgens de Audi A6 en Seat Ibiza.

Top 10 meest gezochte occasions in oktober 2022

1 Volkswagen Golf 2 Volkswagen Polo 3 Audi A3 4 Audi A4 5 Ford Focus 6 BMW 3-serie 7 Ford Fiesta 8 Opel Corsa 9 Audi A6 10 Seat Ibiza

Uitschieters

Op provinciaal niveau vinden we echter opvallende uitschieters. Hoewel de Golf en Polo in alle provincies behalve Flevoland en Zeeland op plek één en twee staan, wordt er natuurlijk ook op heel andere auto's gezocht. Zo vinden we de top 10 van meest gezochte occasions in Drenthe namelijk de Mazda RX-7 op plek zes, de Infiniti FX op positie negen en de Porsche Cayenne op plek tien. Maar het kan nog opvallender. In Flevoland is het namelijk de Chevrolet Camaro die na de Volkswagen Golf de meest gezochte occasion is. In Noord-Holland claimt de Porsche Panamera een zesde plek en in Zeeland is het nota bene de bodemloze benzineput Hummer H1 die zich met een zesde plek de top 10 binnen heeft weten te stampen. Ook opvallend is de auto die hem met een vijfde plek nipt voor blijft: de Nissan 350Z. Stuk voor stuk lichtjes de horizon in het door doorsnee-auto's gedomineerde autolandschap.

Top 10 meest gezochte occasions per provincie in oktober 2022

Als je je eigen zoekopdrachten zou analyseren, kom je dan ook ongebruikelijke, opvallende of misschien wel anderszins uiterst incourante auto's tegen? Laat ons weten waar jij al likkebaardend stiekem naar hebt gezocht de afgelopen tijd!