‘Als Ford het zelf niet doet, dan doen wij het wel’, moet Olathe Ford uit Olathe in Kansas hebben gedacht. De Amerikaanse Ford-dealer komt in samenwerking met Optimal EV met een volledig elektrische versie van de E450 in chassiscabine-variant.

Dat klinkt akelig specifiek, maar toch is het stiekem best interessant. Olathe Ford is dealer van Fords, Lincolns en Fords commerciële voertuigen. Een belangrijk onderdeel van dat commerciële gamma is de E-series, een grote ‘truck’ die er net als de welbekende F-series pick-ups in verschillende smaken is. De E-series was er altijd in verschillende varianten, maar op het moment van schrijven staat de laatste editie van het model alleen als zogenaamde ‘Cutaway’ op de prijslijst. Dat is wat we in Europa een chassis-cabine noemen, ofwel een variant die voor een specifiek op de klant toegespitste opbouw nog even bij een aparte partij langs moet. De auto zelf heeft een complete cabine, maar is achter die cabine een kaal chassis.

Eén van de bedrijven die zo’n opbouw kan verzorgen, is Optimal EV. Zij maken niet alleen een vrij luxueuze personenbus van de E450, maar voorzien die bus ook van een geheel elektrische aandrijflijn. Dat deed bij Olathe Ford een belletje rinkelen: als dat met zo’n personenbus kan, moet het ook met andere varianten kunnen. Zo kan het gebeuren dat de aandrijflijn van Optimal EV nu leverbaar is in een ‘kale’ E450 Cutaway, zodat klanten naar believen een elektrische bus, pick-up, vrachtwagen, oprijwagen, vuilniswagen of wat dan ook kunnen bouwen.

Dat scheelt in ieder geval een hele bak CO2, want de elektrische aandrijflijn komt in plaats van de 7,3-liter V8 die Ford sinds kort standaard in de E450 monteert. Wel is het zaak om de elektrische vrachtauto – want dat is het, in feite - niet in te zetten voor al te lange afstanden. Optimal voorziet de grote Ford van een indrukwekkend accupakket van 113 kWh, maar belooft evengoed een actieradius van slechts 125 mijl (200 km).