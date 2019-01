Opel Zafira Life gepresenteerd

Opel integreert in een rotgang verder in de Groupe PSA. Vandaag presenteert het merk de Zafira Life, de opvolger van de huidige Zafira en in feite een personenversie van een bestelbus van het Franse concern.

Conventionele MPV's zijn de afgelopen jaren in hoog tempo uit de gratie geraakt en dat heeft zo zijn gevolgen gehad. Het marktsegment is op een stel oude rotten na bijna helemaal verdwenen en nu moet ook de Zafira eraan geloven. De derde generatie, een MPV volgens bekend recept, wordt vervangen door deze Zafira Life. De foto's liegen er niet om: de Zafira wordt bij zijn generatiewissel omgevormd tot een personenversie van de bekende bestellers van de Groupe PSA. Dat betekent in dit geval dat de Peugeot Traveller, de Citroën SpaceTourer én de Toyota Proace Verso gezelschap krijgen van een nieuwe tweelingbroer.

Ruimte

Net als de personenbussen van Peugeot, Citroën en Toyota staat ook de Zafira Life op het EMP2-platform en is hij in drie lengtematen te krijgen. De Small is 4,6 meter lang, de Medium schopt het tot een lengte van 4,95 meter en de Large strekt zich uit over een afstand van 5,3 meter. De Small is zo'n tien centimeter korter dan de huidige Zafira. De Large is juist 65 centimeter langer. Elke variant, ongeacht de lengtemaat, is verkrijgbaar met maximaal negen zitplaatsen. Elektrisch bedienbare schuifdeuren die met een beweging van de voet onder de auto te openen zijn, zijn optioneel. Hetzelfde geldt voor zaken als een tweedelig panoramadak en een separaat te openen achterruit en een uitgebreide reeks veiligheidssystemen.

Natuurlijk is het binnenste slim ingedeeld. Opel maakt melding van op rails geplaatste stoelen, zodat de boel eenvoudig heen en weer te schuiven valt. De bijrijdersstoel voorin is plat te gooien, zodat lange voorwerpen kunnen worden meegebracht. De derde zitrij is neerklapbaar en wie de stoelen op de tweede zitrij verwijdert, moet een bagageruimte van (in de Large) tot 3.397 liter kunnen creëren.

Lounge

Opel omschrijft alvast het uitrustingsniveau Lounge. Wie zijn (lange) Zafira Life als Lounge bestelt, krijgt verwarmde voorstoelen met massagefunctie, vier verschuifbare, draaibare en met leer beklede stoelen met bredere zittingen. Een 230V-stopcontact is aanwezig en het binnenste is dan afgeladen met opbergvakken. Fijne hotelshuttle.

De Zafira Life beleeft zijn publieksdebuut op 18 januari tijdens de Brussels Motor Show en is vanaf februari te bestellen. Opel verklapt alvast dat er in 2021 een volledig elektrische versie op de markt komt. Het motorenaanbod van de Zafira Life, die vanaf volgende maand al te bestellen is, volgt in een later stadium.

Integreren

Groupe PSA zet ogenschijnlijk alles op alles om Opel zo snel mogelijk volledig op te nemen in zijn gelederen. Ongeveer een jaar geleden presenteerde Opel de Crossland X, een compacte cross-over die gebruikmaakt van een nieuw modulair platform van Groupe PSA en later in 2017 schoof Opel de Grandland X naar voren. Die SUV is in feite Opels versie van auto's als de Peugeot 3008. Ook de Combo werd een écht PSA-product. Zo werd de nieuwe generatie overgeplaatst van Fiat Doblò-techniek naar het halve EMP2-platform waar de nieuwe Citroën Berlingo en Peugeot Partner/Rifter op kwamen te staan. Nu wordt ook de Zafira overgeheveld naar de PSA-dimensie.

De integratie van Opel in Groupe PSA heeft op termijn natuurlijk gevolgen voor álle bestaande Opels die nog op GM-techniek leunen. De nieuwe Opel Corsa deelt zijn basis straks met auto's als de nieuwe Peugeot 208 en ook voor bestelbus Vivaro zal er een grote wijziging plaatsvinden. De huidige generatie is in feite een Renault Trafic, maar dit jaar wordt de Vivaro vervangen door - je raadt het al - een bus van Groupe PSA. Dat wordt ongetwijfeld dus een directe tweelingbroer van de Peugeot Expert, Citroën Jumpy en Toyota Proace.

Of de besteller Vivaro gaat heten, valt nog te bezien. De personenversie van besteller Combo heet in Nederland Combo Tour, maar in het buitenland krijgt de Combo de toevoeging 'Life'. De Zafira die vandaag is gepresenteerd, heet Zafira Life. Er bestaat dus een kans dat de nieuwe bestelbus die de Vivaro gaat vervangen simpelweg 'Zafira' gaat heten. Zeker weten doen we dat niet. Wel weten we dat de Vivaro-vervanger net als het huidige model in het Engelse Luton zal worden gebouwd.