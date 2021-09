Opel Vectra B - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

In Facelift Friday passeren vooral veel facelifts de revue, waarbij er aan het front van de auto veel veranderde. Bij de Opel Vectra B was het grootste nieuws echter voornamelijk aan de achterzijde te vinden toen deze in 1999 werd gefacelift.

Als een ontwerp geslaagd is, hoeft een model niet grondig op de schop om 'm klaar te stomen voor de tweede levensfase. Die overtuiging had Opel kennelijk ook bij de Vectra B. Een spannend ontwerp was het weliswaar niet, maar het moet gezegd worden: het lijnenspel van de Vectra B was goed in balans en het was voor zijn tijd een frisse verschijning. Vooral de bijzondere zijspiegels waren een opvallend detail. Een dikke drie jaar na de introductie ging de Vectra dan ook slechts kort terug naar de tekentafel om er met een aantal subtiele wijzigingen weer van terug te keren.

Aan de voorkant maakte de Vectra kennis met iets dat in die tijd helemaal de trend was bij facelifts of nieuwe modellen: extra heldere koplampen, voornamelijk dankzij een sterker spiegelend binnenwerk. Verder besloot Opel dat de Vectra wel een verchroomde strip rond de grille kon gebruiken en was de gehele voorbumper nu een carrosseriekleur gespoten.

Zoals gezegd ging men aan de achterkant iets steviger te werk. Vooral bij de sedan en hatchback was dat het geval. Daarop prijkten voortaan nieuwe achterlichten. Waar bij de pre-facelift de bijna over de hele breedte de knipperlichten en achteruitrijlichten meestal waren gehuisvest achter licht glas, verscholen deze zich na de facelift standaard achter donker glas dat bovendien niet meer over de hele breedte van de units doorliep. Ook kreeg de Vectra een andere achterbumper, geheel in carrosseriekleur. Voorheen zat er nog een kunststof strip op. In de achterklep kwamen scherpere vouwen te zitten, tussen de bovenzijden van beide achterlichten en een stukje daaronder nog eentje. In de achterbumper zat nu een groef op de plek waar voorheen het kunststof grensde aan het meegespoten deel van de bumper. Er verdwenen overigens meer donkergrijze kunststofaccenten, want de siertrips langs de flanken van de Vectra waren nu ook meegespoten in carrosseriekleur, net als de deurgrepen.

Op technisch vlak was het meest noemenswaardig de komst van een grotere V6, een 2,6-liter in plaats van de 2.5. Die leverde nog steeds 170 pk, maar had met 250 Nm wel een 20 Nm hoger maximumkoppel. Dat schaafde bij de automaat een halve seconde van de 0-100-sprinttijd af, daar was nu 9 seconden voor nodig. Met handbak was dat als voorheen in 8,5 seconden gepiept. Ook kwam er een nieuwe 2.2 benzinemotor, die de 2.0 verving en was er een kersverse topdiesel, de 2.2 DTi. Al met al konden de wijzigingen niet voorkomen dat de Vectra hier in Nederland na vier zeer succesvolle jaren vanaf 1999 toch vrij snel in populariteit begon in te boeten. Desalniettemin overschaduwde de Vectra B qua verkoopcijfers zijn opvolger.