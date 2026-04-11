In de loop van de jaren 90 beseffen de meeste volumemerken dat meespelen in het luxesegment er niet langer in zit. Mercedes-Benz, BMW en Lexus hebben de taart onderling verdeeld en in feite lijkt alleen Audi nog kans te maken op een puntje. Tegelijkertijd zijn er massa’s klanten die nog tevreden rondrijden in Omega’s, Safranes en Zesnulvijven en om die nu allemaal naar de concurrent te sturen is ook weer zo wat. Een paar volumemerken blijven doorploeteren, maar een klein clubje durfallen gooit het over een radicaal andere boeg. En tot ieders verbazing is een van die waaghalzen … Opel! In 2003 presenteren de Rüsselsheimers de Opel Signum, een enorme hatchback op het platform van Vectra stationwagen. Er is op zich best wat voor de Signum te zeggen: de ontwikkeling kost niet te veel en met zijn immense binnenruimte is het een goed alternatief voor wie nu eens géén Mercedes-Benz wenst. Waar gaat het dan toch mis? Het is makkelijk om een beschuldigende vinger naar het Opel-embleem te wijzen, maar het probleem zit dieper.

Twee keer concept ter voorbereiding

Het eerste teken van leven van de Signum krijgen we in 1997. De Opel Signum Concept is een beeldschone, vernieuwende visie op de directiewagen van de toekomst. We wisten in 1997 alleen nog niet dat de Signum Concept een proefballonnetje was voor de nieuwe designrichting van Opel. De neus komt een jaar later letterlijk terug op de Astra G en ook veel andere stijlelementen vinden via de kopieermachine hun weg naar de Vectra’s, Zafira’s en Meriva’s. Tegen de tijd dat de productieversie van de Signum in 2003 op de markt komt, is alles wat hem zo bijzonder maakt oud nieuws. Zelfs een eigen identiteit kan er niet meer vanaf: de Signum krijgt de verbaasd kijkende koplampen van de Vectra C en hetzelfde keiharde plastic interieur. De meeste automobilisten zien geen topklassewagen, maar een minder praktische Vectra stationwagon. Dat probleem blijft hem achtervolgen. In theorie is de Signum een zeer interessante youngtimer, maar mij is het nog niet gelukt om iemand te vinden die er warm voor loopt. Wie al in dit segment winkelt, wijkt uit naar de Renault Vel Satis: hetzelfde concept, maar dan wel echt raar. Is de Signum nog te redden? Wie werpt zich op?

Vectra-stop ook einde verhaal Signum

Opel introduceert de Signum in februari 2003. In juni 2005 krijgt het model een kleine facelift, maar die wordt ook doorgevoerd op de Vectra, waardoor de twee modellen nog steeds te veel op elkaar lijken. De productie stopt in juli 2008, tegelijk met die van de Vectra C.

De Signum is afgeleid van de Opel Vectra C stationwagon, die een langere wielbasis heeft dan de standaard Vectra. Daardoor is het interieur van de Signum 8 centimeter langer dan dat van een standaard Vectra. Zoals veel Opels uit die tijd heeft de Signum een FlexSpace interieur: de individuele achterstoelen zijn in allerlei richtingen verstelbaar en kunnen wegklappen in de wagenbodem.

De Nederlandse carrière van de Opel Signum blijft beperkt tot 1.996 stuks. Het beste jaar is 2004, het jaar waarin ook deze Signum 3.2 V6 Elegance werd verkocht. Ondanks zijn gelijkenis met de Vectra is de Signum een bijzondere auto die het verdient een klassiekerstatus te krijgen.

Zullen we daarom eens naar het aanbod kijken? Dat is dus vrij beperkt vanwege die 1.996 stuks, en als je er een wilt vanwege zijn voor een Opel excentrieke karakter, dan ga je natuurlijk voor een 3.2 V6, een 2.8 V6 Turbo (na de facelift) of de dikke 3.0 CDTI, een V6 diesel!