Opel Rekord (1984) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Wie niets met auto's heeft, ziet hier ongetwijfeld drie foto's van een oude Opel en meer niet. Wij zien hier echter een bijzonder verhaal. Om te beginnen hebben we hier te maken met een maar liefst 37 jaar oude auto die er werkelijk als nieuw bij lijkt te staan. Dat baseren we niet alleen op de foto's, maar ook op de omschrijving van AutoWeek-forumlid 406c, die met zijn neus bovenop de Rekord stond en de foto's maakte. Hij spotte enkel een klein beetje steenslag op de voorbumper en een missend ventieldopje. Dat mag op een paar jaar oude auto al geen naam hebben, laat staan op eentje uit 1984.

Als dat nog niet bijzonder genoeg is, dan is de historie van deze Rekord dat wel. Geloof het of niet: deze Rekord werd eind 1984 nieuw geleverd aan een gelukkige eerste eigenaar en diegene heeft er nog altijd geen afstand van gedaan. Het kan niet anders dan dat er sprake is van echte liefde, als je zo lang met een auto doet en 'm zo netjes weet te houden. Natuurlijk kan het zijn dat er in de loop der tijd wat aan opgeknapt is, maar we zien toch vooral een Rekord die zo nieuw uit de showroom geplukt lijkt.

Wat het nog leuker maakt, is dat het eigenlijk helemaal niet zo'n bijzondere Rekord is. Het is een 2.0 S, een zeer gangbare en qua uitrusting bescheiden keuze indertijd. In de in 1982 flink gemoderniseerde neus tref je - zoals de typenaam al aangeeft - een 2,0-liter viercilinder, goed voor een vermogen van 100 pk. Daarmee was de Rekord voor zijn tijd al heel prima bedeeld, al kon het altijd nog wat vlotter door voor de van een injectiemotor voorziene 2.0 E te gaan. De 2.2i, die in 1984 het stokje van de 2.0 E overnam, deed daar nog weer een schepje bovenop.

We hebben zo'n vermoeden dat het de eigenaar hoe dan ook worst zal wezen hoe vlot de Rekord is. Dit lijkt een auto die een rustig leven heeft en gekoesterd wordt. Prachtig om te zien, ook al zal het voor sommigen misschien lastig te begrijpen zijn dat je zoiets voor een Rekord kunt voelen. Als je maar lang genoeg volhoudt, wordt het vanzelf iets bijzonders.