Opel: 'Opvolger Insignia wordt EV'

De Opel Insignia krijgt op termijn een opvolger. Het is nog niet helemaal duidelijk wat voor soort auto dat gaat worden, maar Opel verklapt in ieder geval al één ding: de nieuwe Insignia wordt volledig elektrisch.

Dat de opvolger van de Insignia volledig elektrisch wordt, ligt in de lijn met het eerder aangekondigde elektrificatieplan van Opel: alle modellen in het gamma van Opel hebben vanaf 2024 een elektrische variant en vanaf 2028 levert Opel alleen nog EV's in Europa. Het is nog niet duidelijk wanneer de elektrische Insignia op de markt komt en welke vorm hij gaat aannemen. Reken er echter op dat de Insignia er anders uit komt te zien dan je gewend bent. Michael Lohscheller, de vorige baas van Opel, gaf vorig jaar namelijk aan dat hij van zijn designteams verwachtte dat ze voor de volgende generatie van de Insignia met iets nieuws zouden komen.

Lohscheller zit inmiddels niet meer bij Opel, maar gezien de tanende populariteit van het traditionele D-segment is het niet ondenkbaar dat de nieuwe Insignia hoger op zijn poten komt te staan. Daarmee volgt Opel mogelijk de aanpak van Citroën bij de C5 X, al is die laatste niet als volledig elektrische variant te krijgen. Ford heeft overigens vergelijkbare plannen met de Mondeo. Het lijkt aannemelijk dat de volgende generatie Insignia op het nieuwe STLA Medium-platform van moederbedrijf Stellantis komt te staan. Gezien het feit dat veel nieuwe modellen die gebruik maken van één van de STLA-platformen gepland staan voor 2024, ligt een introductie van de nieuwe Insignia in dat jaar eveneens voor de hand.

De Opel Insignia verscheen eind 2008 op de Nederlandse markt. In totaal verkocht Opel 30.049 exemplaren van de middenklasser in ons land. Met name in de eerste jaren liep het model goed, in 2013 halveerde het aantal verkochte exemplaren tot 1.936. In 2017 kwam de tweede generatie op de markt, maar het ging eigenlijk alleen maar verder bergafwaarts met de Insignia. De facelift van eind 2019 mocht niet baten. Vorig jaar zette Opel nog maar 229 exemplaren op kenteken.

Opel brengt de komende jaren nog veel meer nieuwe volledig elektrische modellen op de markt. Zo krijgt de Astra Sports Tourer een elektrische versie, wordt de opvolger van de Crossland volledig elektrisch en blaast het merk de naam Manta nieuw leven in met een elektrische cross-over.

