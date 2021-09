Opel Omega (1992) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Bij de bread-and-butter-merken is zelfs het traditionele middensegment inmiddels op sterven na dood, laat staan de hogere middenklasse. Modellen als de Ford Scorpio, Citroën XM en deze Opel Omega zijn overblijfsels uit een duidelijk andere periode. Zij konden in hun tijd op behoorlijk wat bewondering rekenen, al was het alleen maar om hun formaat en allure vergeleken met de andere types van die merken. Juist binnen een 'nuchter merk' als Opel was de Omega een heerlijke uitspatting, zeker als je er eentje had die extra ruim in zijn spullen zat en een zescilinder in de neus had liggen. Dat geldt voor dit exemplaar, dat door AutoWeek-forummer A Brandhorst werd gespot. Dank voor het delen!

Er zijn diverse kenmerken die verraden dat deze Omega waarschijnlijk op behoorlijk wat belangstelling van de buurt kon rekenen toen zijn eerste eigenaar 'm voor de deur zette. Meegespoten bumpers, verchroomde accenten, een achterspoiler, een glazen dak, spatlappen en de karakteristieke lichtmetalen wielen: allemaal zaken die duidelijk maken dat hier een goed bedeelde Omega staat. Dat is het zeker, want we hebben hier van doen met de 2.6i. Die had de kleinste zes-in-lijn in de neus, goed voor 150 pk en een 0-100-sprint die in 9,8 seconden achter de rug was. Naar huidige maatstaven niet indrukwekkend, maar destijds kon je zeker ook met de topsnelheid van 215 km/h nog behoorlijk de blits maken. Als je echt rap wilde zijn, kon je in 1992 nog tekenen voor de 3.0 of de 3000. Die types hadden - zoals de namen al zeggen - een 3,0-liter metende zespitter, respectievelijk goed voor 200 en 204 pk vermogen en een topsnelheid van 235 km/h. Maar goed, dan was er ook altijd de Lotus nog ...

Kortom, de absolute top van het Omega-gamma was deze 2.6i niet, maar toch is het er nog steeds eentje die net even wat meer uitstraling heeft dan 'gewoon een Omega'. Mooi om te zien dat deze er nog is en met zo'n ruim parkeerbeleid zal-ie vast ook nog wel mooi vrij van deukjes en krasjes zijn.