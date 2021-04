Opel Manta GSe Elektromod toont verleden en toekomst

Opel gaf onlangs een afbeelding vrij van een Opel Manta A die gemoderniseerd is en voorzien is van een elektrische aandrijflijn. Nu krijgen we meer te zien, inclusief een mogelijke hint naar een nieuw label van Opel.

Opel stapte krap een maand geleden in de schijnwerpers met de Manta GSe Elektromod. Die kregen we toen alleen vanboven te zien, maar nu is er meer beeld. We zien een Manta A die voorzien is van Opel's 'Vizor Grille', het nieuwe gezicht van Opel dat op de Mokka en Crossland inmiddels is geïntroduceerd. Daarnaast gaf Opel al aan dat het, zoals de naam al aangeeft, een Manta met een elektrische aandrijflijn is. Hoewel Opel daar verder geen details over prijsgeeft, lijkt deze Manta vooral een subtiele hint naar de (deels) elektrische toekomst van andere Opels.

In de neus van de Manta, waarin de Vizor Grille als een scherm functioneert, tovert Opel diverse visualisaties tevoorschijn. Eentje daarvan is het GSe-logo dat bij deze Manta hoort. 'De 'e' in GSe staat nu voor elektrificatie', aldus Opel. Dat begrijpen we, aangezien deze Manta elektrisch is, maar Opel heeft zelfs de moeite genomen om er een speciaal GSe-logo voor te ontwerpen. Dat geeft te denken; zustermerk Peugeot drukt voortaan het PSE-label op sportieve (deels) elektrische modellen, wellicht gaat die vlieger voor GSe op bij Opel.

Binnenkort krijgen we meer te zien van deze Manta en horen we mogelijk dus ook meer over het GSe-label.