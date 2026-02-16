De SUV heeft de traditionele stationwagon een flinke tik gegeven. Audi heeft de A5 Avant en A6 Avant, BMW de 3- en 5-serie Touring en Mercedes-Benz de CLA, C- en E-klasse Estate. Voor wie stationwagons uit de compacte middenklasse zoals de Hyundai i30 Wagon, Kia Ceed Sportswagon, Peugeot 308 SW, Opel Astra Sports Tourer of Volkswagen Golf Variant te klein zijn, kan enkel nog bij Skoda, Volkswagen en Peugeot terecht. Skoda heeft naast de Octavia Combi nog de Superb Combi, Volkswagen verkoopt de Passat Variant en Peugeot heeft de 508 SW nog op het menu. Opel heet sinds het verdwijnen van de laatste generatie Insignia traditionele middenklasser meer. Die laatste Opel Insignia Sports Tourer is nu een interessante en relatief goedkope lel van een stationwagon.

In het uitgebreide occasionaanbod op AutoWeek.nl vind je al een Opel Insignia Sports Tourer van de laatste generatie voor minder dan €8.000. Dat betreft een riant uitgevoerd exemplaar uit 2018, al heeft hij wel bijna 300.000 kilometer op de teller staan. We kunnen het ons goed voorstellen dat deze kilometerstand je te gortig is. Niet getreurd: je koopt ook exemplaren met 200.000 kilometer of zelfs minder voor een schappelijke prijs. Zo komen we dit exemplaar uit 2018 tegen met 199.314 kilometer ervaring waarvoor je nog geen €12.000 neertelt. Voor nauwelijks meer geld staat dit exemplaar met 150.000 op te teller te koop.

Het aanbod van vriendelijk geprijsde gebruikte Opels Insignia Sports Tourer van nog geen 10 jaar oud met minder dan twee ton op de teller en waar een vriendelijke prijs aan hangt, is behoorlijk. Kijk maar eens naar dit exemplaar, of deze, of deze (zie foto's) of ... afijn. De keuze is reuze. Ook reuze is de bagageruimte. In de bagageruimte past 560 liter en dat betekent dat je in de praktijk zelden de achterbank hoeft neer te klappen. Doe je dat toch, dan ontstaat er 1.665 liter aan no-nonsense inpakgenot. Klaar voor de zomervakantie.