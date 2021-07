Opel Corsa D - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Bij sommige auto's moet je goed speuren om te zien of je met een pre-facelift of een gefacelifte versie te maken hebt. De Opel Corsa D valt in zekere zin ook in die categorie, al veranderde er meer dan je misschien denkt.

De 15 jaar geleden op de markt gekomen Opel Corsa D gooide het uiterlijk over een wat andere boeg dan zijn voorgangers. De Corsa kreeg ondanks zijn groei een wat meer gedrongen postuur, al was dat vooral te danken aan optische veranderingen. Zo zorgden aan de voorzijde vooral de ver naar achteren doorlopende koplampen en een betrekkelijk schuine motorkap ervoor dat de Corsa wat minder een traditionele 'two-box'-lijn had. Dat gebeurde enkele jaren daarvoor bijvoorbeeld ook bij de Ford Fiesta. De Opel Corsa van dit moment grijpt juist weer wat meer terug op het oude principe, met een veel vlakker liggende motorkap en wat verder naar achteren staande A-stijlen.

Maar goed, daar gaat het niet om in Facelift Friday, want we richten ons bovenal op de veranderingen die de Corsa D zélf onderging. Dat gebeurde, zoals zo vaak, halverwege zijn levenscyclus. Net als voorheen (op de Corsa A-facelift na) besloot Opel de Corsa zeer subtiel aan te pakken. Zo maakten we in 2010 dus kennis met de vernieuwde Corsa, al moet gezegd worden dat Opel iets eerder al enkele onderhuidse aanpassingen (verbeterde motoren en ophanging) doorvoerde.

De Corsa werd om te beginnen voorzien van volledig nieuwe koplampen. Niet alleen was de indeling anders, ook ging er onderin een 'hapje' uit. De gewijzigde kijkers flankeerden een eveneens herziene grille. Daar zat voortaan een in tweeën gesplitst verchroomd sierdeel in, dat bovendien een groter deel van de daadwerkelijke grille bedekte. Ook kreeg de Corsa een nieuw getekende voorbumper met daarin een bredere opening en een forser zwart kunststof inzetstuk. Al met al best wat veranderingen, dus. Met de achterzijde was Opel nog tevreden, want daar ging de verandering niet verder dan een aangepast Opel-logootje. In het interieur trof je voortaan optioneel een nieuw 5-inch infotainmentsysteem met touchscreen en ook was de aankleding van het dashboard wat opgewaardeerd.

Nou zullen sommigen ongetwijfeld van mening zijn dat de Corsa D enkele jaren later nog eens veel grondiger werd gefacelift. Opel sprak met de Corsa E echter van een nieuwe generatie en hoewel dat discutabel is, respecteren we dat toch maar. De Corsa E was immers op veel meer punten dan alleen het uiterlijk grotendeels nieuw. Dan rest ons niets dan te vragen welke Corsa jij het meest geslaagd vond, de Corsa D pre-facelift of de facelift?