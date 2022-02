Op zoek naar goedkope occasion met dieselmotor

Een diesel is uit de gratie, want die wordt bestempeld als niet zo vriendelijk voor het milieu. Toch is de kilometervreter nog prima bediend met zo’n fijne, voor lang gebruik gemaakte motor. De vraag naar dergelijke auto’s is klein, dus de occasionprijzen zijn aantrekkelijk. Voor zo’n goedkope diesel valt dus best iets te zeggen. Wat is er te vinden voor €5.000? Opvallend veel compacte diesels die een jaar of tien geleden wegenbelastingvrij de weg opgingen.

Vermomde Koreaan

Chevrolet Aveo 1.3D

€4.650

2012

144.650 km

Er prijkt weliswaar een Chevrolet-logo op de voorkant, maar onderhuids is dit een oerdegelijke en betrouwbare Daewoo. We hebben hier te maken met een ordinair staaltje rebadging, voortkomend uit de overname van het Koreaanse merk door General Motors. Voor de koper is dat goed nieuws, want Daewoo weet wel hoe je een goede auto tegen een leuke prijs in elkaar schroeft. Kijk eens naar deze zwarte Aveo. Hij ziet er keurig uit, de onderhoudsboekjes zijn gestempeld en de Ecotec-diesel is met zo’n 140.000 kilometer op de teller net ingereden. Als klap op de vuurpijl ligt hij ook nog eens heerlijk op het netvlies met zijn bijzondere vormgeving. Met name de voorkant oogt lekker stoer dankzij de koplampen die boos de wereld in kijken. Met een theoretisch verbruik van 3,8 liter op 100 kilometer is dit heerlijk voordelig dieselen.

Oudgediende

Fiat Punto M-Jet

€3.950

2011

135.637 km

Iets wat goed is moet je niet veranderen, zullen de knappe koppen bij Fiat hebben gedacht. Dat geldt bijvoorbeeld voor de laatste generatie Punto, die met recht een oudgediende mag worden genoemd vanwege zijn respectabele productieperiode. Als we kijken naar de foto’s van dit rode exemplaar, begrijpen we dat wel; zelfs nu oogt het ontwerp nog fris en fruitig. Deze driedeurs Punto stamt nog uit de tijd dat een ‘schone’ diesel werd beloond met vrijstelling voor de wegenbelasting vanwege de lage koolstofdioxide-uitstoot. Die tijd ligt helaas achter ons, maar met een bescheiden vraagprijs van net geen €4.000 en een aantrekkelijke kilometerstand is dit nog steeds heerlijk goedkoop auto­rijden, mits je voldoende kilometers maakt. Het exemplaar dat wij hebben gevonden, betreft de Actual-uitvoering en die is behoorlijk basic. Met zijn strakke uitstraling in combinatie met de juiste kleur staat hier wat ons betreft toch een kloeke auto.

Bekend blok

Opel Corsa 1.3 CDTI

€4.988

2011

131.913 km

Deze kandidaat uit Duitsland is net als de Aveo uitgerust met het befaamde Ecotec-blok. Opel was tot voor kort immers ook onderdeel van GM. Dat betekent dat ook deze Corsa niet al te dorstig is. Het is relatief betaalbaar rijden, mits je op jaarbasis minimaal 15.000 kilometer rijdt. Mooi wit is niet lelijk en de kleine Opel kan die kleur wat ons betreft prima hebben. In combinatie met de getinte achterruiten en nette wielen staat hier gewoon een kek karretje. De foto’s laten een goed verzorgde auto zien, die er vanbinnen en vanbuiten keurig uitziet. Afgaande op de lage kilometerstand kun je hiermee nog jaren vooruit. De vraagprijs valt precies binnen de door ons gekozen limiet van €5.000 en voor dat bedrag vind je niet zo gauw een vergelijkbare Corsa met een benzineblok in het vooronder die er net zo strak bijstaat.

