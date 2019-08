Oostenrijkse hoogleraar: 'Waterstofauto verbruikt veel meer energie dan reguliere EV'

Zoek je nog iets om op te reageren? Geen nood, dit artikel is echt iets voor jou! Een hoogleraar van de Universiteit van Wenen voegt een nieuwe claim toe aan de theoriën over schoon rijden en stelt dat waterstof-auto’s veel vervuilender zijn dan reguliere EV’s.

De professor in kwestie is Manfred Schrödl, die wordt aangehaald door Innovation Origins. Schrödl is van mening dat waterstof geen geschikte oplossing is voor personenauto’s. Een waterstofauto die op volledig ‘groene’ waterstof loopt, zou namelijk ongeveer 2,4 keer zoveel energie nodig hebben als een batterij-elektrische auto. Uitgaande van stroom uit zon en wind zou een reguliere EV ongeveer 22 kWh per 100 km nodig, terwijl een waterstofauto met brandstofcel op die afstand 52 kWh zou gebruiken. Bij de accu-auto houdt Schrödl daarbij ook nog rekening met een verlies van 2 kWh door opslag en transport. In het geval van waterstof komt dat verlies echter veel hoger uit, namelijk tussen de 13 en 19 kWh.

Dat uitgerekend een Oostenrijkse hoogleraar met deze claim komt is geen toeval, want in Oostenrijk is de waterstofdiscussie in volle gang. De Oostenrijkse Volkspartij zou van plan zijn om van Oostenrijk een voortrekker op dit gebied te maken en wil in de komende jaren in heel Oostenrijk waterstofstations gaan bouwen.

Schrödl is niet te beroerd om ook de traditionele brandstofauto in de discussie te betrekken en zegt dat een waterstofauto het bij de door hem gekozen variabelen niet beter doet dan een benzine- of dieselauto die 6 tot 7 liter brandstof per 100 km verbruikt.

Eerder deze week kwam de ADAC met een soortgelijk onderzoek, al ging het daarbij om het verschil tussen EV’s en traditionele brandstofauto’s. Volgens het Duitse onderzoek is een EV pas na meer dan 200.000 km beter dan een diesel als het gaat om de uitstoot van broeikasgassen, maar er zijn ook onderzoeken die een veel lager omslagpunt noemen.