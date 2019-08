ADAC: ‘EV pas na 219.000 km beter dan diesel’

Daarbij gaat de ADAC uit van de elektriciteit die op dit moment in Duitsland voorhanden is. Ook ging de ADAC naar eigen zeggen uit van een auto in de ‘Golf-klasse’, ofwel wat wij een C-segmenter noemen. Bij 15.000 km per jaar en een levensduur van 15 jaar brengt een aardgasauto volgens de berekeningen van het Duitse ANWB-equivalent over de gehele linie de minste schade toe aan het klimaat. Pas boven de 225.000 km begint de elektrische auto het gat met het aardgas-exemplaar te dichten. De diesel is dan net ingehaald door de EV, terwijl de benzine-auto door z’n hogere CO2-uitstoot vanaf 127.000 km of 8,5 jaar een minder gunstige keuze blijkt.

Bij de berekeningen werd wel uitgegaan van de situatie in Duitsland, waar bruinkool en steenkool op dit moment nog een erg grote rol speelt in de energiemix. Als wordt uitgegaan van 100 procent groene stroom, een scenario dat ook door de ADAC is onderzocht, komen elektrische auto’s veel gunstiger uit de test. Door het ‘CO2-intensieve’ productie- en recyclingsproces van accu’s begint de EV ook dan relatief ongunstig, maar met groene stroom wordt dat al na zo’n 30.000 km rechtgezet.

Overigens is het wel belangrijk om op te merken dat de ADAC bij dit onderzoek alleen keek naar broeikasgassen, waarvan CO2 de voornaamste is. De concrete vervuiling, bijvoorbeeld door de uitstoot van stikstofoxiden, speelt hierin dus geen rol. Meer over het terugdringen van deze NOx-uitstoot, die de hoofdrol speelde bij het schandaal rond Volkswagen, vind je hier.