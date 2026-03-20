Vind je het een groot gemis dat er van de Porsche Panamera geen Sport Turismo meer bestaat én woon je toevallig in China? Dan is deze Aistaland GT7 misschien wel jouw volgende automobiele vriend.

De tijd dat posters van westerse auto's in de designstudio's van Chinese autobedrijven als behang dienden, ligt ver achter ons. Toch duiken er zo nu en dan nieuwe Chinese modellen op waarvan de vormgeving iets té geïnspireerd is op die van een bestaand model. Kijk maar eens naar de SAIC Z7 en Z7T, die wel erg lijken op de Porsche Taycan en Taycan Sport Turismo. Uit hetzelfde nestje als die twee SAIC's komt nu deze Aistaland GT7. Die doet op zijn beurt behoorlijk aan de Porsche Panamera Sport Turismo denken.

Het nest waarover we het hebben is Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA), een samenwerkingsverband tussen diverse Chinese autobouwers en techgigant Huawei. Elke Chinese fabrikant in dit samenwerkingsverband verkoopt gezamenlijk ontwikkelde techniek onder een eigen merknaam. Luxeed is het merk van Chery, AITO van Seres, BAIC heeft Stelato, JAC heeft Maextro en het merk van SAIC Motor heet simpelweg SAIC. De auto's die in dit artikel de hoofdrol spelen, zijn van Qijing. Qijing is het HIMA-merk van GAC, al heeft het er ook een internationale naam voor bedacht: Aistaland. Dat staat voor 'AI Start New Land'. Een voorliefde voor AI dus.

De Aistaland GT7 doet ons wel erg denken aan een Porsche Panamera Sport Turismo, al verwijst de fabrikant in tegenstelling tot SAIC bij zijn Z7 en Z7T niet openlijk naar het merk waarnaar het ongetwijfeld aandachtig heeft gekeken. De Aistaland GT7 is 5,05 meter lang, bijna twee meter breed en slechts 1,47 meter hoog. Zijn wielbasis: exact 3 meter. Hij heeft frameloze portieren, een dimbaar glazen panoramadak en heeft naast achterlichten ook een pakket sfeerverlichting aan de achterzijde. Uitgebreide technische gegevens zijn er nog niet, al weten we wel dat de elektrische nieuwkomer 800V-boordspanning heeft.