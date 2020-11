Ook Duitse autoverkoop oktober in de min

De Duitse automarkt liet in september nog een aardige groei zien, maar afgelopen maand zakten de verkoopcijfers weer behoorlijk in ten opzichte van die van oktober vorig jaar. We nemen wat opvallende klimmers en dalers met je door.

In oktober zijn in Duitsland 274.303 nieuwe personenauto's verkocht. Hoewel dat aantal natuurlijk gigantisch veel groter is dan de nog geen 32.000 nieuwe personenauto's die afgelopen maand in Nederland geregistreerd werden, zijn dat er wel 3,6 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar.

Dat Duitse merken het vanzelfsprekend goed doen in het thuisland, lijkt in ieder geval niet op te gaan voor de verkopen in de maand oktober. Hoewel Audi en Opel hun verkopen in oktober met respectievelijk 23,1 procent (totaal 20.922 stuks) en 22,6 procent (totaal 16.867 stuks) zagen toenemen ten opzichte van diezelfde maand vorig jaar, schreven Smart, Porsche, Volkswagen, BMW en Ford (Europe) dubbele rode cijfers. Smart zag zijn verkopen in oktober met bijna 35 procent zakken tot slechts 2.411 stuks en Ford moest het met 26 procent lagere verkoopcijfers doen (16.572 stuks). Porsche (2.711 stuks), Volkswagen (47.204 stuks) en BMW (29.825) noteerden in oktober respectievelijk 19 procent, 16 procent en 14,4 procent lagere cijfers. Mercedes-Benz zag zijn verkopen met 2,7 procent teruglopen tot 32.698 stuks en hield zich daarbij nog aardig op de been. Het merk met de ster is daarmee de best scorende fabrikant gebleken.

Opvallend is de groei die een aantal niet-Duitse merken weten te behalen. Zo knalden de verkopen van Lexus met maar liefst 77,2 procent omhoog, al is de totale afzet met 397 exemplaren nog altijd erg bescheiden. Dacia (4.568 stuks) zag zijn verkopen in oktober met dik 58 procent toenemen. Ook Renault (+27,9 procent, 12.940 stuks) en Fiat (+21,2 procent, 6.733 stuks) noteerden in oktober groeicijfers van meer dan 20 procent. Helaas ging er ook een een aantal niet-Duitse merken in oktober fors onderuit. Mazda (-38,6 procent, 3.800 stuks), Jaguar (-27,3 procent, 412 stuks), Mitsubishi (-24,5 procent, 3.432 stuks), Alfa Romeo (-23,3 procent, 359 stuks) en DS (-21,2 procent, 182 stuks) voegen zich in de rij der verliezers. Leuk detail: campers blijken bij onze oosterburen extreem in trek. In oktober werden maar liefst 83,8 procent meer campers verkocht dan in dezelfde maand vorig jaar. De verkoopaantallen van Tesla zijn in Duitsland verwaarloosbaar. Het Amerikaanse merk verkocht er in oktober 252 auto's. Dat is echter wel 14 procent meer dan in oktober vorig jaar. Ook is het over de eerste tien maanden van dit jaar het enige merk dat zijn verkoopcijfers heeft zien toenemen.

Aandrijflijnen

De Duitse automarkt was in oktober goed voor de registratie van van 23.158 elektrische personenauto's. Dat aantal ligt maar liefst 365 procent boven dat van oktober vorig jaar. Dat betekent dat een dikke 8 procent van de in oktober in Duitsland nieuw verkochte auto's een elektrische aandrijflijn had. Hybrides en plug-in hybrides waren in de voorbije maand goed voor een kleine 63.000 registraties en claimen daarmee bijna 23 procent van de verkooptaart (+138,5 procent). Bijna 25.000 van de 63.000 registreerde hybrides zijn een plug-in hybride (+257,8 procent). Dik 42 procent van de in oktober verkochte personenauto's heeft een benzinemotor. Dat aandeel loopt fors terug, vorig jaar waren dat er in dezelfde maand namelijk 30 procent meer. Ook het aantal verkochte personenauto's met een dieselmotor (71.370 stuks) loopt ten opzichte van de maand oktober van vorig jaar terug, en wel met een kleine 19 procent.