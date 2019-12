Ook deze auto's werden in november nog verkocht

Allemaal leuk en aardig die kleine vierduizend nieuwe Tesla’s Model 3 die vorige maand geregistreerd werden, maar Nederlanders kozen ook nog ruimschoots voor andere auto’s. In het kader ‘dit verwacht je niet’: deze auto’s zijn óók nog nieuw verkocht in november 2019.

Met in totaal 39.238 geregistreerde nieuwe auto’s pluste de Nederlandse verkoop eindelijk weer eens in vergelijking met een jaar eerder. De top 3 met de Model 3 (3.975), Polo (1.427) en Clio (1.105) is natuurlijk niet heel verrassend. Wat mogelijk wel verrassend is, is dat er nog een lijst van 247 andere auto’s bestaat die vorige maand nieuw op kenteken werden gezet. Helemaal onderaan de lijst op kentekenradar.nl bungelen de Volkswagen Transporter (personenvervoer) en de Toyota Supra, waarvan in beide gevallen één exemplaar werd geregistreerd.

Ook de Lexus RC, Jeep Wrangler én zelfs de Infiniti Q30 konden afgelopen maand nog op één gloednieuwe eigenaar rekenen. Opvallend genoeg zijn er ook twee hagelnieuwe exemplaren van de Peugeot Ion en Citroën C-Zero van gele kentekenplaten voorzien. Datzelfde aantal kopers vond zijn weg naar de dealers van onder andere Lamborghini, Mitsubishi en Kia voor achtereenvolgens een nieuwe Urus, Eclipse Cross en Sorento. Bij Alfa Romeo liep het storm door de verkoop van vijf Giulietta’s en bij Renault tekenden nog negen klanten het koopcontract voor een (niet gefacelifte) Espace. Bij Toyota werden nog opvallend genoeg tien Prius’en + verkocht, terwijl Fiat elf Panda’s op kenteken zette.

Kijken we op elektrisch vlak dan treffen we 13 exemplaren van de Mercedes-Benz EQC, 48 nieuwe MG’s ZS en 69 keer een Tesla Model S. Rond die laatste verkoopregionen staan ook de Opel Insignia, Abarth 500 en Audi A6 met 68, 67 en 63 verkochte exemplaren. Op nummer 100 van alle modellen staat de Jaguar i-Pace met 86 verkochte exemplaren. De 50ste plek wordt door de Mercedes-Benz GLC bekleed (264 exemplaren). De eerste auto die over de 500 verkochte exemplaren gaat is de Volkswagen T-Cross (plaats 17 met 505 geregistreerde exemplaren), de eerste auto die over de 1.000 stuks schiet is de Kia Niro (plek 4 met 1.047 auto’s).