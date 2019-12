Autoverkopen in de plus

De maand november deed het goed wat betreft de registraties van nieuwe personenauto's. Met ruim veertien procent in de plus is de achterstand van het jaartotaal 2019 langzaam maar zeker verder aan het slinken. Opnieuw stort Tesla een scheepslading Model 3's over ons land uit.

39.514 nieuwe personenauto's werden tijdens de afgelopen zaterdag afgesloten maand op kenteken gezet. Vergelijk dat met de maand november vorig jaar en je komt uit op een winst van 14,2 procent. Laten we diezelfde berekening los op de eerste elf maanden van 2019 en januari t/m november 2018, dan berekenen we een negatieve score voor het lopende jaar van 4,6 procent. Puur cijfermatig is dat in elk geval een hoopgevende ontwikkeling, want een maand geleden stond dat zogenaamde cumulatieve cijfer nog op -6,2 procent, twee maanden geleden op -7,8 procent en de rest van het jaar steeds lager dan -10 procent.

Wie verder kijkt, ontkomt er niet aan deze cijfers enigszins relativeren. November 2018 deed het door de WLTP-invloeden niet zo best, dus dat maakt het voor november 2019 wat 'gemakkelijk scoren'. Met de verandering van de bijtellingsregels voor EV's mogen we er bovendien op rekenen dat de komende maanden onstuimig zullen verlopen.

Koploper in de merken top-10 is Volkswagen, gevolgd door Tesla op 2, Renault op 3, Kia op 4 en Toyota op 5. De modellen-ranglijst laat zien dat er weer een schip vol Tesla's is aangemeerd. De Model 3 voert, net als eerder in maart, juni en september, de lijst aan. Op twee stond afgelopen maand de langetermijn-publiekslieveling Volkswagen Polo, gevolgd door de nieuwe Renault Clio op 3, de Kia Niro op 4 en de Toyota Aygo op 5.

De uitgebreidere ranglijsten plus analyses verschijnen in AutoWeek 51, die 11 december verschijnt.