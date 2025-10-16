Ga naar de inhoud
De BYD Atto 3 is opeens anderhalf keer zo sterk

109 pk in de plus

3
BYD Atto 3
Lars Krijgsman

De BYD Atto 3 ondergaat een fikse krachtkuur. De compacte elektrische SUV krijgt er zomaar even 109 pk bij en is daarmee ruim anderhalf keer zo sterk als hij was.

De aandrijflijnen van de Dacia Spring werden onlangs zomaar even 55 procent sterker dan ze waren en ook de Toyota Aygo X krijg door de komst van een nieuwe aandrijflijn opeens de beschikking over aanzienlijk meer vermogen. Iets soortgelijks zien we nu bij de BYD Atto 3, al krijgt die compacte elektrische SUV er juist een sterkere aandrijflijn bij in plaats van dat alle versies potenter worden. De vermogenstoename is aanzienlijk!

In Nederland is de BYD Atto 3 altijd 204 pk sterk. In China voegt BYD een nieuwe variant aan het leveringsgamma toe die zomaar even 109 pk extra biedt, zo blijkt uit een wandeling door de digitale database van het Chinese Ministerie van Industrie en Informatie Technologie. Die extra krachtige BYD Atto 3 - die in China Yuan Plus heet - brengt 313 pk op de been en is daarmee ruim anderhalf keer sterker dan het origineel. De topsnelheid ligt op 180 km/h en is daarmee 20 km/h hoger dan bij de minder bedeelde versies. Hoe rap de nieuwe variant van de BYD Atto 3 vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h dendert, weten we nog niet.

Vooralsnog heeft BYD de sterkere Atto 3 nog niet officieel gepresenteerd. Of en wanneer deze variant onze kant op komt, is nog onbekend. Nu we het toch over de Atto 3 hebben: in China is het model een tijd geleden al gefacelift. Die vernieuwde variant is in Nederland nog altijd niet verschenen.

3 Bekijk reacties
BYD BYD Atto 3 Elektrische Auto

INFO

INFO

