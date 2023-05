Onrust bij VDL Nedcar net nu potentiële klant langskomt

De ochtendploeg van autofabriek Nedcar in Born gaat donderdag door met de wilde staking, die woensdagochtend begon. Naar verwachting zal de middagploeg het werk evenmin hervatten. Dat hebben meerdere werknemers donderdag laten weten. Rond de middag zou een potentiële klant op bezoek komen. Gordon Murray Automotive zou overwegen vanaf 2026 grote auto's in productie te nemen bij Nedcar. "Het is maar de vraag of die binnenkomen", laat een woordvoerder van CNV Vakmensen weten. "Het hele bedrijf is geblokkeerd." Er is een blokkade met trailers, zodat ook vrachtwagens niet kunnen laden of lossen. Sinds woensdag zwelt het aantal vrachtwagens aan dat rond het bedrijf in steeds langere rijen wacht tot ze gelost kunnen worden.

Bestuurder Ron Peters van FNV Metaal zei ervan uit te gaan dat tussen 11.00 en 13.00 uur tijdens het bezoek van de mogelijke nieuwe klant gewoon een aantal lijnen in de fabriek zal draaien. Maar CNV en FNV hebben naar eigen zeggen geen vat op de stakers, omdat het om een wilde staking gaat. VDL reageert geërgerd. "Een zogeheten wilde staking is onwettig, ook de bonden hebben onze medewerkers en hun leden gevraagd het werk te hervatten", aldus een woordvoerder van het bedrijf. De wilde staking, dus niet georganiseerd door vakbonden, brak uit nadat de onderhandelingen tussen VDL en vakbonden over een nieuw sociaal plan dinsdag waren mislukt. Woensdag hebben de vakbonden een ultimatum gesteld aan de directie van VDL, dat vrijdagmiddag afloopt. De vakbonden dreigen met een 48 uursstaking begin volgende week.

Gordon Murray Automotive kennen we nu nog vooral van extreme supercars zoals de T.34, maar er zijn plannen om ook meer toegankelijke personenauto's te ontwikkelen. Daarvoor riep GMA een kleine twee jaar geleden zijn iStream geheten basis in het leven. Naast supercars zouden daarop kleine stadsauto's, maar ook voor gezinsauto's en bedrijfswagens kunnen worden ontworpen. Voor veel medewerkers van VDL Nedcar lijkt het allemaal niet veel meer uit te maken: "De geest is uit de fles, de mensen zijn furieus", aldus kaderlid Will Kroonen van CNV Vakmensen. "We hebben hier al tig potentiële klanten gehad. De mensen zijn het moe, hun geloof is weg."