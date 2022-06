Onopvallende parels in het zonnetje gezet op autofestival

Leuk al die pracht en praal de afgelopen dagen op het Goodwood Festival of Speed, maar de 'gewone man' kan met een bedroefde blik in de portemonnee uiteindelijk weer met lege handen huiswaarts keren. Gelukkig komt er ook weer een festival aan waar de lat wat minder hoog ligt.

Op het gemiddelde autofestival is het voor de meeste bezoekers vooral 'kijken, kijken, niet kopen'. Lekker een dagje je vergapen aan de snelste, duurste en meest zeldzame auto's die de wereld rijk is, om aan het einde met een hoofd vol dromen naar huis te gaan. Voor wie liever met beide benen op de grond blijft staan en het normalere spul ook kan waarderen, is het 'Festival of the Unexeptional' een heerlijk alternatief. Daar draait het allemaal om auto's die de gemiddelde sterveling geen tweede blik gunt, maar waar sommige autoliefhebbers toch met belangstelling naar kijken.

Ook dit jaar heeft de organisatie weer enkele heerlijk onopvallende pareltjes gevonden om er in de spotlights te zetten. Zo is er een zo te zien behoorlijk nette Vauxhall Astra 'Merit', een behoorlijk basale uitvoering met een niet meer dan voldoende 1.4 in de neus. De Ford Fiesta 'Fanfare' die er komt te staan, is al wat specialer. Althans, vooral vanwege zijn staat. De auto werd in 1992 nieuw gekocht door een dame die er onlangs op haar 87e afscheid van nam. De Fiesta heeft altijd binnen gestaan en toen de eigenaresse er afscheid van nam stond er nog geen 27.000 km op de teller. Zoals we dat gewend zijn van de organisatie, wordt ook deze Fiesta met een dikke knipoog aangeprezen: "Het is een Fanfare, dus deze vijfdeurs heeft raamslingers, handmatige deurvergrendeling en een 1.1 met carburateur. Als kers op de taart heeft-ie bordeauxrode lak, goudkleurige pinstripes en een spoilertje." Wat een weelde.

Dat zijn uiteraard niet de enige aandachtstrekkers, want wat te denken van een Renault Mégane Scénic met slechts 96.000 km op de teller? "Dit exemplaar is ongeveer het schoonste, meest originele en niet vertimmerde exemplaar dat je nog kunt vinden. Let ook op de originele Renault-teddybeer die nog in de auto zit." Een origineel cadeautje van de Renault-dealer in de jaren 90! Ook schuift Festival of the Unexeptional nog een snaarstrakke Ford Ka naar voren, één van slechts 14 in het VK overgebleven Fords Ka uit het eerste bouwjaar. Dat is nog eens zeldzaam!

Tenslotte valt ons oog op een Hyundai Lantra. Als er één auto is die je niet op een erepodium verwacht op een autofestival... "Een exemplaar met drie eerdere eigenaren, glorieus lakwerk, grijs velours en een 1.6 zestienklepper. Deze GLSi pronkt ook met stalen wielen en het gebrek aan airconditioning. Perfect voor het bescheiden Festival of the Unexptional."

We kunnen ons zo voorstellen dat je halverwege het lezen van dit artikel al een vliegreisje naar Engeland bent gaan boeken. Zorg dan dat je er op 30 juli bent, want dan vindt het Festival of the Unexptional plaats bij Grimsthorpe Castle in Lincolnshire.