Onder het mes: Hyundai Solaris

Ook deze week spieken we over de grens om te zien wat aldaar te koop is. We komen uit in Rusland, waar Hyundai een gefacelifte versie van de Solaris heeft gepresenteerd. Dat roept natuurlijk de vraag op wat we hier precies voor ons hebben.

Het is geen zeldzaamheid dat autofabrikanten een bepaald model met afwijkende modelnamen in diverse afzetmarkten leveren. Hyundai is daarop geen uitzondering. Zo gaat de relatief compacte sedan die het in onder meer de Verenigde Staten als Accent verkoopt in onder meer Rusland als Solaris en in China als Verna door het leven. Die Chinese Versa kreeg in oktober vorig jaar in een excentrieke nieuwe verpakking aangemeten en nu is het moment daar dat ook de Russische Solaris wordt bijgewerkt. Opvallend is dat de bijzonder gelijnde koets van de gefacelifte Verna (foto 4 tot en met 6) niet wordt overgeheveld naar de Solaris.

Hoewel ook de vernieuwde Solaris een uitgesproken voorzijde met een grote grille en puntige kijkers krijgt, is het front minder wulps gevormd dan de snuit van de vorig jaar vernieuwde Verna. De verschillen aan de achterzijde zijn nog opvallender. Waar de Verna met elkaar verbonden achterlichten heeft die ook nog eens een bijzondere vormgeving hebben, is de verlichting achterop de vernieuwde Solaris nagenoeg identiek aan die van het in 2017 gepresenteerde origineel.

Ook in het binnenste van de vernieuwde Solaris nemen we verschillen waar. In beide modellen steekt het infotainmentscherm min of meer uit het dashboard, maar de invulling van de ventilatieroosters ernaast en die van het instrumentenpaneel is net even anders. Wat er op motorenvlak verandert, is nog niet bekend. Als het motorengamma intact blijft, is de Solaris straps weer leverbaar met een ongeblazen 1.4 die 100 pk en 132 Nm levert. Hoger op de lijst staat dan een 124 pk en 150 Nm krachtige turboloze 1.6.