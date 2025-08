Omoda 9 en Jaecoo 7: beresterke plug-ins in Nederland

De Omoda 9 is in Nederland gearriveerd. Dat is een beresterke plug-in hybride SUV die voor ruim €50.000 ontzettend veel biedt. Daarnaast hebben we de prijzen van de iets minder sterke maar nog altijd potente kleinere Jaecoo 7 te pakken.

Er gaat vrijwel geen week voorbij waarin de Nederlandse markt niet bestookt wordt door een nieuwe Chinese SUV. Ditmaal is de Omoda 9 bij ons gearriveerd. Dat is een beresterke plug-in hybride SUV die voor ruim €50.000 ontzettend veel biedt. De nieuwste en grootste inzending van een van de submerken van het Chinese Chery. De Omoda 9 - die in China als Exeed Yaoguang door het leven gaat - is een 4,77 meter lange SUV die wat lengte betreft vergelijkbaar is met de Skoda Kodiaq. Hij komt alleen als plug-in hybride naar Nederland en is beresterk, rijk uitgerust, komt op enkel elektrokracht behoorlijk ver en is relatief gunstig geprijsd.

Tijd om die zaken in te vullen. De aandrijflijn van de Omoda 9 heet 'SHS', wat staat voor Super Hybrid System. Die bestaat uit een 143 pk sterke 1.5 viercilinder benzinemotor en zowel voor als achter een elektromotor. Het systeemvermogen van de vierwielaangedreven SUV bedraagt een prettig gestoorde 535 pk en 650 Nm. Dat vermogen helpt de 2 ton zware SUV in minder dan 5 tellen vanuit stilstand aan een snelheid van 100 km/h. Interessanter is de elektrische actieradius. Die bedraagt dankzij een 34,5-kWh accu maar liefst 145 kilometer. Snelladen kan met 70 kW. De bagageruimte biedt 660 liter aan opberggenot. Met de achterbank plat kun je 1.783 liter meezeulen.

De Nederlandse importeur gaf eerder al aan dat de Omoda 9 zo'n €50.000 zou gaan kosten. We hebben nu de definitieve prijs: €52.900. Voor dat geld krijg je 20-inch lichtmetalen wielen, een glazen panoramadak, een elektrisch bedienbare achterklep, uitgebreid elektrisch verstelbare, verwarmbare en ventileerbare voorstoelen met massagefunctie én met geheugenfunctie voor die van de bestuurder, lederen bekleding, een 12,3-inch digitaal instrumentarium, een infotainmentscherm met dezelfde diagonaal, een inductielader, een verwarmbaar stuurwiel en een uitgebreid audiosysteem van Sony met veertien luidsprekers.

Omoda is voornemens om later nog een andere plug-in hybride SUV onze kant op te sturen: de C7.

Prijzen Jaecoo 7

Ook de Jaecoo 7 waarover we eerder schreven, is in Nederland gearriveerd. Dat is net als de Omoda 9 een plug-in hybride SUV. De 4,5 meter lange Jecoo 7 biedt 350 pk en 525 Nm en een elektrisch bereik van 106 kilometer. Hij is er Selective vanaf €37.900 en als Exclusive vanaf €39.900. Hier lees je meer over de Jaecoo 7.