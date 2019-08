Officieel: Pagani Huayra Roadster BC

Na een teaser en zelfs een virtuele onthulling in een computerspel is het nu eindelijk tijd voor het echte werk: dit is de Pagani Huayra Roadster BC.

De Pagani Huayra Roadster BC - let op die volgorde, het is dus niet ‘BC Roadster’- is een buitenaards apparaat, maar erg verrassend kunnen we ‘m toch niet noemen. De auto is natuurlijk ‘gewoon’ een samenvoeging tussen de in 2016 gepresenteerde Huayra BC en de in 2017 onthulde Huayra Roadster.

Voor de armzalige lieden die niet dagelijks met een Huayra worden geconfronteerd, leggen we echter met liefde uit wat dat in de praktijk betekent. De Roadster BC beschikt net als z’n dichte broer over een nog verder opgepompte versie van Pagani’s 6,0-liter grote Biturbo-V12. Die levert in dit geval 803 pk en 1.050 Nm af bij de achterwielen.

Met een opgegeven gewicht van 1.250 kg is de Roadster BC net iets zwaarder dan de dichte BC, die officieel 1.213 kg weegt. Dat lijkt logischer dan het is, want van bij de reguliere Huayra is de Roadster-versie dankzij het op nog grotere schaal toepassen van koolstofvezel en een lichtgewicht dakconstructie juist iets lichter dan de coupé. Waarom dat nu niet het geval is, vermeldt het verhaal helaas niet. Gelukkig is het verschil, als het in de praktijk al bestaat, niet groot genoeg om een merkbare invloed te hebben op de prestaties. We nemen dus blind aan dat ook de open Huayra BC in zo’n 2,5 tel van 0 naar 100 knalt.

De Pagani Huayra is het tweede model van het in de jaren ’90 opgerichte Pagani. De langverwachte Zonda-opvolger verscheen in 2011, al zijn er ook na die tijd nog heftige edities van de Zonda verschenen. Na de reguliere, 700 pk sterke Huayra volgde de BC met 800 pk, gevolgd door de Roadster. Ook die auto was met 764 pk sterker dan de allereerste editie van Pagani’s actuele model. De auto’s worden stuk voor stuk in een uiterst kleine oplage gebouwd en kosten al snel miljoenen per stuk. Van de Huayra Roadster BC verschijnen naar verluidt niet meer dan 40 exemplaren.