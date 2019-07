Pagani Huayra BC Roadster breekt spelregels

Het werelddebuut van het uiterlijk van de Pagani Huayra BC Roadster vindt namelijk plaats in een computerspel. CSR Racing 2 krijgt de eervolle taak om de auto aan het grote publiek te laten zien. We hebben ondertussen drie jaar moeten wachten op de open versie van de extreme variant van de al niet malse Pagani, want begin 2016 was het al de beurt voor de dichte Huayra BC. De open variant in de videogame wordt gekenmerkt door drie kleuren: zwart, grijs en rood, waarbij die laatste kleur vooral de gedetailleerde afwerking omhelst. Een andere kleurcombinatie laat een vooral paarse Pagani zien.

Technische specificaties worden nog niet gedeeld, maar het zou een logische stap van Pagani zijn als zij dezelfde motor vanuit de dichter versie in de cabriolet lepelen. Mocht dat gebeuren dan krijgt de Huayra BC Roadster de beschikking over een 6,0-liter V12 met 800 pk en 1.098 Nm. Voor keiharde cijfers moeten we echter nog even geduld hebben.