Officieel: Hyundai Custo

De meeste autofabrikanten zien geen brood meer in het ontwikkelen van MPV's voor de Europese markt. Waar de Zafira's, C-Max'en en Scénics je ooit om de oren vlogen, is het huidige MPV-aanbod fors geslonken. De Scénic bestaat nog en Opel heeft in ieder geval modelnaam Zafira nog in leven gehouden, maar de rotgang waarmee de 'ruimtewagens' ooit over de toonbank ging, is sterk afgeremd. Hyundai ziet op de Chinese markt echter nog wel ruimte voor een MPV. Het samenwerkingsverband Beijing-Hyundai heeft speciaal voor de Chinese markt namelijk deze Custo ontwikkeld.

De Custo is een 4,95 meter lange, 1,85 meter brede en 1,73 meter hoge MPV met een wielbasis van 3,06 meter. Daarmee is de Custo 7 centimeter langer en enkele centimeters hoger dan de Espace die Renault nog verkoopt. De wielbasis van de Custo is echter een stuk groter, 18 centimeter maar liefst. De Hyundai Custo heeft aan zowel linker- als rechterkant een schuifdeur, maar dat is niet het meest opvallende aan de MPV. Dat is namelijk het design. Met name op het gebied van verlichting pakt Hyundai behoorlijk uit. Zo heeft de Hyundai Custo net als de Tucson een eigenwijs front waarbij de led-dagrvijverlichting is verstopt in de grille. Achterop monteert Hyundai lichtunits die uit één geheel lijken te bestaan. De led-units zijn namelijk door middel van een brede strip met elkaar verbonden. Centraal op de Custo-bips staat merknaam Hyundai groot uitgeschreven.

De Custo komt in China in ieder geval beschikbaar met twee luxueus en comfortabel ogende captain seats op de tweede zitrij. De derde zitrij bestaat uit een achterbank met drie zitplaatsen. Hyundai levert de Custo in China straks met een 170 pk sterke 1.5 turbomotor en met een 236 pk sterke geblazen 2.0. Zoals gezegd komt de Custom niet naar Europa en dus ook niet naar Nederland. Is dat een gemis? Laat het ons weten in de reacties.