Officieel: BMW komt met M3 Touring!

Een prachtige dag voor BMW-liefhebbers. Het merk bevestigt namelijk de komst van de M3 Touring. Het is voor het eerst in de 34-jarige M3-geschiedenis dat er van de 3-serie Touring een heftige M3-versie komt.

Het is officieel: BMW komt voor het eerst in de M3-geschiedenis met een M3 Touring. Dat is bijzonder. Waar Audi de RS-modellen van de A4 en A6 momenteel alleen als Avant levert en Mercedes-Benz van de C- en E- AMG's juist sedan én stationwagonversies aanbiedt, zijn de hardcore M-modellen van de 3- en 5-serie momenteel alleen leverbaar als sedan. Sterker nog, slechts van twee generaties 5-serie, de E34 (foto 5) en V10-generatie E60/E61 (foto 6), leverde BMW een M5 Touring. In 2000 heeft BMW de M3 Touring Concept op basis van de 3-serie (E46) laten zien, maar die auto is nooit in productie gegaan. Stationwagonliefhebbers kunnen straks eindelijk bij BMW terecht voor een échte M3 Touring.

BMW trekt in september het doek van de M3 Sedan én van de M4 Coupé, een jaar later volgt de opengewerkte M4 Cabrio. De M3 Touring, waar BMW alvast een teaserplaat van laat zien, zit in elk geval ook in het vat. Net als zijn sedan-, coupé- en cabriobroers belooft de M3 Touring een heftig apparaat te worden. BMW heeft namelijk al bevestigd dat de M3's en M4's een 480 pk sterke 3.0 zes-in-lijn als kloppend hart krijgen, een machine die fors krachtiger is dan de zescilinder in de vorige generaties M3 en M4. De vorige M4 stampte er als Competition namelijk 450 pk uit. Ook van de nieuwe M-versies komen extra potente Competition-uitvoeringen, alles overtreffende varianten die 510 pk en 650 Nm sterk zullen zijn.

De M3 Sedan en M4 hebben in 480 pk sterke trim een handgeschakelde zesbak. De Competition-uitvoeringen zijn voorzien van een achttraps M Steptronic-automaat. In de basis zijn de nieuwe M3 en M4 achterwielaangedreven. Later volgen versies met xDrive-aandrijving. We kunnen niet wachten.