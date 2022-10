Nederlandse prijzen Nio ET5, ET7 en EL7 bekend

Het aantal elektrische Chinese modellen dat in Nederland beschikbaar is, groeit stevig door. AutoWeek kan je als eerste de Nederlandse prijzen melden van de eerste auto's van Nio: de ET5, de ET7 en de EL7.

Nio hoopt met drie elektrische modellen de harten van de Nederlandse consument voor zich te kunnen winnen. Het relatief jonge Chinese merk haalt de ET5, ET7 en EL7 naar Nederland, auto's die aanvankelijk alleen via een leaseconstructie in ons land worden aangeboden. Benieuwd naar wat de auto's op papier kosten? AutoWeek heeft de fiscale prijzen te pakken, dus exclusief kosten rijklaarmaken.

Nio ET5

De Nio ET5 is een elektrische sedan waarmee het merk zijn pijlen overduidelijk richt op auto's als de Tesla Model 3. De ET5 is 4,79 meter lang, heeft een wielbasis van 2,89 meter en heeft twee samen 490 pk sterke elektromotoren waarmee je in 4 tellen naar een snelheid van 100 km/h zoemt. Op motorenvlak valt er niets te kiezen, maar wel biedt Nio de ET5 aan met een 75 kWh accu en met een 100 kWh groot exemplaar. Met de 75 kWh accu kom je 413-453 kilometer ver, de 100 kWh accu levert de auto een bereik op van 536 tot 590 kilometer. Ook is er sprake van een 150 kWh-versie, maar die is (nog) niet voor de Nederlandse markt bestemd.

Afhankelijk van de gekozen versie betaal je via een private-leaseconstructie maandelijks €1.089 tot €1.258 voor de ET5. De Nio ET5 met 75 kWh accu heeft een fiscale prijs van €62.471. Voor de Nio ET5 met 100 kWh accu staat een fiscale vanafprijs van €75.471 in de boeken.

De standaarduitrusting omvat 19-inch stalen wielen, een glazen panoramadak, een 12,8-inch infotainmentscherm, een 10,2 inch digitaal instrumentarium, een audiosysteem met maar liefst 23 luidsprekers, semi-autonome rijtechniek, over twee zones gescheiden klimaatregeling, een inductielader, warmtepomp, een 360-graden-camera en ga zo maar door.

Nio ET7

En stap boven de ET5 staat de Nio ET7. De Nio ET7 is een 5,1 meter lange sedan met een wielbasis van 3,06 meter. De ET7 is dus duidelijk een maat groter dan de ET3. De Nio ET7 heeft twee samen 653 pk en 850 Nm sterke elektromotoren die de concurrent van auto's als de Tesla Model S in 3,8 seconden aan een snelheid van 100 km/h helpen. Net als de ET5 is de ET7 te krijgen met een 75 kWh accu en met een 100 kWh groot exemplaar. De Nio ET7 met 75 kWh accu komt 385 tot 445 kilometer ver op een volle lading, de 100 kWh-versie schopt het tot een actieradius van 505-580 kilometer.

De private-leasetarieven bedragen voor de Nio ET7 - afhankelijk van de gekozen versie en de leaseconstructie €1.299 tot €1.504 per maand. De fiscale prijs van de Nio ET7 met 75 kWh accu bedraagt €83.471, de ET7 met 100 kWh noteert een fiscale vanafprijs van €92.471 achter zijn naam. De standaarduitrusting is minstens vergelijkbaar met die van de ET5.

Nio EL7

De Nio EL7 is vooralsnog de enige SUV die Nio naar Nederland haalt. De EL7 is 4,91 meter lang, heeft een wielbasis van 2,96 meter en is net als de ET7 vooralsnog altijd 653 pk en 850 Nm sterk. In 3,9 tellen dendert de elektrische SUV naar een snelheid van 100 km/h en net als de ET5 en ET7 is hij er met 75 kWh en 100 kWh aan elektrische longinhoud. De Nio EL7 met 75 kWh accu komt 355 tot 400 kilometer ver op een lading. De versie met 100 kWh komt met 465-520 kilometer een stuk verder.

De private-leasetarieven bedragen voor de Nio EL7 - afhankelijk van de gekozen versie en de leaseconstructie €1.369 tot €1.546 per maand. De fiscale prijs van de Nio EL7 met 75 kWh accu bedraagt €87.471, de EL7 met 100 kWh heeft een fiscale vanafprijs van €96.471. De standaarduitrusting is minstens vergelijkbaar met die van de ET5 en ET7.