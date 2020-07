Occasionverkoop naar recordhoogte

Terwijl de verkoop van nieuwe auto's langzaam opkrabbelt, is de occasionverkoop in Nederland naar recordhoogte gestegen. Mei was al een goede maand, maar juni was ongekend.

Dat de verkoop van gebruikte auto's niet zo zeer te lijden heeft onder de coronacrisis, mag inmiddels wel duidelijk zijn. Sterker zelfs; in mei werd er al bijna een (maandelijks) verkooprecord geboekt. In juni werd er werkelijk een nieuw record neergezet. Met 120.550 verkochte gebruikte auto's was het de beste maand juni ooit. Vergeleken met vorig jaar juni steeg het aantal verkochte occasions met maar liefst 14,5 procent. Daar houdt het niet bij op, Bovag en RDC melden bij de cijfers zelfs dat het niet alleen de beste juni-verkopen ooit waren, maar de allerbeste maand ooit was.

Nu het eerste halfjaar van 2020 erop zit, kan er ook een tussenbalans opgemaakt worden. Die is vooralsnog lichtelijk minder rooskleurig. Er wisselden in 2020 tot op heden 1.004.324 gebruikte auto's van eigenaar en dat is 2,9 procent minder dan vorig jaar in de eerste zes maanden. Dat komt vooral door de flinke krimp in april (-26 procent). Het krachtige herstel daarna en de afgelopen recordmaand zetten echter naar verwachting een positieve trend in voor de komende tijd. Bovag houdt er rekening mee dat 2020 een recordjaar kan worden qua occasionverkoop, met mogelijk meer dan 2 miljoen verkopen.

De reden voor het enorme succes van occasionverkopen laat zich enigszins raden. Veel mensen laten het OV links liggen vanwege het coronavirus en de mondkapjesplicht. Er vindt een duidelijke verschuiving naar persoonlijk vervoer plaats en dan is een gebruikte auto het meest voor de hand liggende alternatief voor het OV. Eerder bleek al uit onderzoek van Rai Vereniging dat 20 procent van de reguliere OV-gebruikers ook bij versoepeling van de maatregelen het OV links laat liggen. 68 procent van die mensen wil die kilometers voortaan met een auto maken.