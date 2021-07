Occasionverkoop 9 procent in de plus

De vraag naar tweedehands personenauto's blijft toenemen. In juni is een recordaantal occasions verkocht en ook over het eerste halfjaar van 2021 gemeten heeft de occasionverkoop een record gebroken. Dat blijkt uit cijfers van Bovag en RDC.

In mei werd met 123.982 verkochte gebruikte personenauto's al een recordaantal tweedehands auto's verkocht. In juni zijn nóg meer auto's verkocht. Afgelopen maand leverde de vakhandel 124.002 occasions af. Niet eerder werden er in één maand zo veel tweedehands auto's verkocht. In het eerste halfjaar van dit jaar verkochten autobedrijven een recordaantal van 685.452 personenauto's. In diezelfde periode vorig jaar lag dat aantal meer dan 9 procent lager.

Van de dit jaar door autobedrijven ruim 685.000 verkochte gebruikte personenauto's vonden er 366.677 in het tweede kwartaal een nieuw baasje of bazinnetje. Dat is naast 20 procent meer dan in het tweede kwartaal van vorig jaar doodleuk het hoogste aantal occasions dat ooit in een kwartaal werd verkocht. Inmiddels is overigens 2 procent van het aantal verkochte occasions een EV. Niet bijster veel, maar vorig jaar was dat nog minder dan één procent. Bovag en RDC zeggen te verwachten dat autobedrijven eind dit jaar waarschijnlijk voor het eerst meer dan 1,3 miljoen gebruikte personenauto's hebben verkocht. De toenemende vraag naar gebruikte auto's houdt onder meer verband met de groeiende behoefte aan individueel vervoer als gevolg van de coronamaatregelen.

Natuurlijk worden er ook occasions verkocht zonder tussenkomst van een autobedrijf. Particulieren verkochten afgelopen halfjaar onderling 350.000 auto's. Opvallend genoeg is dat 7 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. "De verhouding tussen vakhandel en particuliere handel ligt intussen vrijwel exact op 2/3 versus 1/3, terwijl dat 15 jaar geleden nog 55 procent en 45 procent was," geven Bovag en RDC aan.