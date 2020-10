Occasionimport EV's fors toegenomen

De import van gebruikte elektrische auto's is in de eerste negen maanden van 2020 meer dan verdubbeld ten opzichte van diezelfde periode in 2019, blijkt uit cijfers van VWE Automotive. De Audi e-tron is het meest populair, gevolgd door de Renault Zoe.

Over de eerste negen maanden van dit jaar zijn 2.694 EV's naar ons land gehaald. Dit komt met name doordat het aanbod elektrische auto's op de Nederlandse occasionmarkt nog niet heel groot is. De vraag naar EV's blijft echter alsmaar stijgen, voornamelijk dankzij de vrijstelling van mrb, lage gebruikskosten en voor de zakelijke rijder dit jaar nog een bijtellingspercentage van 8 procent. Opvallend genoeg is de relatief dure Audi e-tron met 481 stuks de aanvoerder van het lijstje meest geïmporteerde EV's. De Renault Zoe volgt hem met 318 exemplaren op enige afstand. Daarna volgen de Hyundai Kona (273 auto's), Volkswagen E-Golf (255 auto's) en BMW i3 (176 auto's).

In totaal zijn er dit jaar 164.057 auto's geïmporteerd, 0,6 procent minder dan in 2019. Uiteraard is dit voornamelijk toe te schrijven aan de coronacrisis, maar de markt is zich met name de laatste maanden behoorlijk aan het herstellen. In september was de totale import bijvoorbeeld 37 procent hoger dan dezelfde maand in 2019, de vooruitzichten voor oktober zijn volgens VWE Automotive eveneens gunstig te noemen. Uit de cijfers blijkt dat het aandeel van EV's in de totale import met 1,6 procent nog relatief klein te noemen is. De dieselmotor verliest terrein met een marktaandeel dat gekrompen is van 14,6 naar 9,2 procent. De Volkswagen Polo is met 7.652 auto's de meest geïmporteerde occasion. Een andere auto die opvalt in het lijstje is de Nissan Qashqai, waarvan dit jaar maar liefst 3.550 exemplaren zijn geïmporteerd. Ten opzichte van 2019 is dat een stijging van ruim 35 procent.